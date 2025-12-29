ADOR官宣起訴Danielle！索賠違約金「恐達1080億韓元」，律師揭天文數字計算內幕

NewJeans所屬經紀公司ADOR今日宣佈與Danielle解除專屬合約後，隨即強硬表示將於今日內遞交訴狀，向其請求違約金及損害賠償。 據法律界人士依據合約條款估算，違約金最高可能衝破千億韓元。

根據ADOR今日發佈的聲明，Hanni已決定回歸 ADOR，Minji尚在協商，而Danielle則被公司認定「難以繼續共事」，於今日被通報解除專屬合約。 ADOR同時主張，造成此次紛爭局勢、導致NewJeans出走與回歸延遲的重大責任，在於 Danielle 的家人以及前代表閔熙珍，公司將依法追究其法律責任。



回顧事件，NewJeans成員曾於去年11月宣佈解約，但ADOR主張合約依然有效並提起確認訴訟，法院一審判定ADOR勝訴。 隨後，成員Haerin與Hyein已於11月率先歸隊，加上今日確定的Hanni，目前已有三名成員重回ADOR懷抱。



針對ADOR向Danielle追責可能引發的索賠規模，韓國律師推估最高可達每人1080億韓元。 知名律所DLG的合夥人安喜哲律師解釋，根據雙方簽訂的標準合約，違約金的計算方式為「前兩年的月平均銷售額 乘以 合約剩餘時間」。 ADOR在2024年的銷售額為1111.8億韓元，分攤到每位成員每月約為20億韓元;從NewJeans提出解約的2024年11月28日起，至合約結束的2029年7月31日，尚有約54個月。 計算結果「20億韓元 X 54個月 =1080億韓元」，即為ADOR可索賠的違約金額。



安律師補充，除了這筆「違約罰」之外，公司還可以依據合約內容針對違約事項額外請求「損害賠償」。 不過，他也指出法院通常會考量實際情況對過高金額進行減免，最終判賠金額可能落在數十億至數百億韓元之間。



