視覺強打超級組合！邊佑錫神父＋Karina與張員瑛修女登場！有人哭有人笑的神祕廣告劇情「聖誕頌歌」

演員邊佑錫與aespa成員Karina、IVE成員張員瑛同框演出！日前在YT頻道《海豚誘拐團》所公開的廣告短影片，名為「申宇錫的都市童話EP.1」，以導演為名的主題，不到一分鐘的影片最後也出現了「The Christmas Song聖誕頌歌」字樣，令人期待後續劇情發展。

短短50秒左右的廣告片可說是眾星雲集，雖然有些昏暗，但可看見影片開頭就出現了神父朴喜洵，以及接下來陸續登場的是美麗的修女Karina，穿上了祭司服裝的邊佑錫，還有另一位修女張員瑛，吸引了所有觀眾們的目光。而到最終還突然出現出短短一秒鐘的老影片，片中有一位可愛童星以及他身後神情有異的文素利。



影片一開始，修女Karina望著由朴喜洵在大雪天裡抱回的沉睡小嬰兒，接下來則是穿上祭司服的邊佑錫，望著正在燃燒的錄音帶以及照片等物品，而修女張員瑛則與邊佑錫用手語溝通「謝謝」，接下來全場都避著眼睛禱告時，張員瑛卻若有所思望向其他地方。接下來Karina在落淚，但下個鏡頭張員瑛卻在微笑。最終邊佑錫捧著某人的遺照緩緩步入教堂。最後邊佑錫在告解室中，有修女說著「以聖父、聖子、聖靈之名…」。最終的畫面還接入了一秒鐘的老舊影片，出現了一位男童以及身後的演員文素利，留下觀眾們的好奇。





這部影片名為「申宇錫的都市童話：The Christmas Song聖誕頌歌」是為Google Gemini宣傳的廣告，超強的視覺卡司，以及神祕的故事背景，讓觀眾們相當期待後續的劇情公開。



