NewJeans「5人完全體」夢碎！ADOR官宣：Hanni 歸隊、Danielle 解約、Minji 仍在協商

南韓超人氣女團 NewJeans 的合約紛爭迎來重大轉折。 儘管先前全員曾表達過回歸意願，但今日所屬經紀公司的最新聲明宣告「完全體」復出之路正式破局：Hanni 已確定歸隊，Minji尚在協商，而Danielle 則遭到解除合約。

29日，NewJeans 所屬經紀公司 ADOR表示：「在『專屬合約效力確認訴訟』判決確定後，本公司與 Minji、Hanni、Danielle 以及這三位成員的家人們進行了多次對話。」

此前，NewJeans 成員與 ADOR 陷入合約糾紛。 期間，成員 Hyein 與 Haerin 透過 ADOR 的官方發布率先回歸。 隨後，Hanni、Minji、Danielle 三人也透過代理人表達了回歸意願，但當時 ADOR 僅回應「正在確認其真意」。



如今，Hanni 已正式確定歸隊。 ADOR 表示：「Hanni 與家人一同訪韓，與公司進行了長時間的深度對話，度過了一段回顧往事並客觀審視事件的時間。 經過真誠的溝通，Hanni 決定尊重法院判決，繼續留在 ADOR。」

Danielle 則最終走向了解約。 ADOR 表示：「本公司判斷其難以再作為 NewJeans 成員及 ADOR 旗下藝人共事，因此於今日通報解除專屬合約。」公司進一步補充：「對於引發本次糾紛、且對成員脫離及延遲回歸負有重大責任的某位 Danielle 家人，以及前代表閔熙珍，本公司將追究其法律責任。」

關於 Minji，ADOR 透露：「Minji 目前也正與公司進行對話，為了擴大雙方理解，討論仍在持續中。」



ADOR提到，在對話過程中發現，成員們因長期接觸扭曲且偏頗的資訊，對公司產生許多誤解，才導致糾紛。 公司與藝人達成共識，認為為了恢復大眾的喜愛，即使需要時間，也必須以事實為基礎完全消除誤解。 針對紛爭過程中的各項爭議，未來也將另行說明。

最後，ADOR 表示將盡全力圓滿收尾，讓 NewJeans 能早日回到粉絲身邊。

