【快訊】BIGHIT承認Jimin宋多恩戀情！「曾懷好感交往、已分手」囑託勿傷害女方

BTS防彈少年團成員Jimin在戀愛傳聞爆發5天後，終於透過所屬公司作出回應。

經紀公司BigHit Music於31日表示：「我們尊重Jimin的私生活以及相關對象，因此至今未公開立場。 然而，隨著圍繞藝人私生活的各種揣測性報導出現，甚至出現與事實不符的流言，我們不得不在此澄清最基本的事實。」

BigHit Music承認Jimin和宋多恩曾經交往：「藝人過去曾與對方懷有好感並延續過一段關係，但那已是數年前的事，目前雙方並非交往關係。」同時強調：「懇請大眾避免無端猜測藝人的私生活，也請勿做出可能傷害對方的行為。」



事件起因於27日，演員宋多恩在個人SNS上公開了一段疑似與Jimin在家中約會的影片。 影片中，宋多恩打開家門走到電梯前等待Jimin，Jimin則驚訝地說：「你知道我回來嗎？ 我特地沒說就過來了。」兩人隨即一同笑了起來。 該影片在網路上迅速傳開，而片中公寓的走廊裝潢被網友指出與Jimin居住的首爾漢南洞某公寓相似，進一步引發各種猜測。



事實上，從2022年開始，宋多恩多次透過SNS暗示與Jimin的戀情，引發關注。 由於受到Jimin粉絲的質疑與攻擊，宋多恩持續與網友爭論，並於今年4月提告部分惡意留言者。

這次「疑似家中約會」影片引爆爭議後，Jimin方面一開始未回應，但隨著事件延燒數日甚至出現「分手」報導，最終承認曾有過交往並已結束。

目前，Jimin所屬的防彈少年團已於今年6月結束軍白期，正以明年上半年回歸為目標積極準備中。



