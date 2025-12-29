年末風波不斷！今晚《2025 MBC演藝大賞》大賞得主會是誰？劉在錫、全炫茂、旗安84、金軟景呼聲最高的人是他

年度頒獎典禮《2025 MBC 演藝大賞》將於今晚（29 日）8點50分舉行，並由全炫茂、張度練擔任主持人，大賞得主也引發格外關注。

雖然是為一年畫下句點的慶典場合，但氣氛卻不算輕鬆。由於年末接連爆出負面事件，甚至更換了多位主持人，在極度緊張的氛圍之下，頒獎典禮也將如期進行。



原本是「大賞」候選人的朴娜勑因霸凌爭議與非法醫療施術疑雲，對《我獨自生活》、《幫我找房子吧》等 MBC 主要綜藝造成直接衝擊。朴娜勑宣布中斷演藝活動，原本已進入拍攝階段的新綜藝《我也很興奮》製作中止，《棕櫚油之旅》則在企劃階段便宣告終止。



在朴娜勑前經紀人們的爆料過程中，引發所謂「注射阿姨」非法醫療施術爭議，事件甚至延燒到 SHINee 的 Key。作為《我獨自生活》另一位主力成員的 Key，也因此退出節目並中斷活動，同時辭去 MBC 放送演藝大賞主持人一職。甚至連 9 年前曾在車內打點滴畫面被播出的全炫茂，也受到波及，不得不公開診療紀錄、自證清白，度過了一段相當煎熬的時期。



在此之前，11 月因私生活謠言捲入風波的李伊庚，退出 MBC 另一檔人氣綜藝《玩什麼好呢？》。他一邊喊冤、一邊進行法律應對，同時也向製作組吐露不滿，並發文指控曾被強迫進行「浮誇吃麵」技術，引發製作組出面道歉的風波。在某場頒獎典禮上，他發表得獎感言時刻意未提及劉在錫，只提到 HAHA 與朱宇宰，之後仍接連引發大小爭議。



即便如此，頒獎典禮仍將照常舉行。最大焦點仍是榮耀的大賞將由誰奪下。MBC 並未另外公布大賞候補名單，但在這樣的動盪時期，依舊是有許多主持人們堅守住自己的陣地。劉在錫、全炫茂、旗安84...等歷屆大賞人選被看好是最有力的候補。

▼在李伊庚風波之中，穩穩守住《玩什麼好呢？》的「劉大神」劉在錫，展現出不動如山的實力，確實扮演了核心角色。《80s MBC 首爾歌謠祭》與《沒有人氣的人們的聚會》等特輯，不僅收視亮眼，也引發高度話題。



▼去年的大賞得主 全炫茂，依舊穩定帶領《我獨自生活》、《全知干預視角》，表現始終穩定。在「注射阿姨」爭議中，他迅速正面應對並公開診療紀錄的態度，也被評價為不愧是頂級綜藝人。



▼旗安84 也再次角逐大賞。他持續出演《我獨自生活》，同時接連推出以自己為主軸的兩檔節目《既然出生就環遊世界4》與《極限84》，以荒唐之中蘊含真誠的魅力，成功擄獲觀眾的心。



▼此外，今年 MBC 新設綜藝中產出最亮眼的《新人教練金軟景》，其主角金軟景也被點名為「驚喜人選」。節目播出期間話題不斷，掀起體育綜藝熱潮的「傳奇」金軟景，是否能將這股氣勢延續至頒獎典禮，備受矚目。



《2025 MBC 演藝大賞》將於 12 月 29 日晚間 8 點 50 分(KST)進行現場直播。

