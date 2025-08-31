EXO燦烈作客《鑑定師》招架不住舒華施壓(?)與怪點子！幫舒華看手卡超荒謬XD

i-dle舒華主持的全球版《鑑定師》，近日邀請到EXO燦烈，舒華一開始雖然見到前輩有些拘謹，但隨著節目進行之下越來越能應對，讓燦烈一度招架不住啦！

舒華和燦烈打完招呼就「下馬威」說：「放鬆聊吧！我們頻道沒有分前後輩的。」燦烈爽快答應。中途廣告置入的冰沙，燦烈展現前輩的大度幫舒華先盛，舒華馬上裝作很不好意思喊：「唉唷我怎麼好意思？」笑翻燦烈，不過舒華也禮尚往來替燦烈盛裝。



訪問完畢，舒華問燦烈替自己的主持打幾分，還故意眼神示意。燦烈疑似在施壓下(?)打了90分高分，製作組非常懷疑，燦烈馬上解釋：「雖然打得有點高，但不會慌張、堅持自己的風格，氣勢完全不會被壓下去，就算製作組起鬨也不受影響。」舒華相當驕傲。但下秒……問燦烈為何扣了10分，燦烈坦言「需要一些時間理解她在說什麼」，舒華聽了又開始給壓力，燦烈只好認錯XDD。



更有趣的是，舒華似乎看錯手卡，請燦烈唸了他早已講過的話，燦烈主動幫忙看內容，締造了《鑑定師》史上第一次「和嘉賓分享主持人手卡」的荒謬畫面！要結尾時燦烈又幫忙找了一次手卡內容XD。後半段舒華建議燦烈個人頻道可以使用NPC風格，燦烈「嚇暈」也很好笑！燦烈一副很驚訝卻還是很配合XDDD。



網友說燦烈招架不住舒華，舒華根本就像燦烈隊友世勳的翻版！也有人說手卡混亂或許是製作組的主意，因為燦烈答應好了可以來節目當副主持人啊！還有人稱讚舒華根本「新世代綜藝奇才」，燦烈各種暖舉亦被說非常紳士，兩人相處很有化學反應等等。

▼完整節目（燦烈還有提到和SHINee珉豪等組成的「SM跑步團」及Kai背叛事件）



