（封面圖源：YouTube@국제스트리밍페스티벌截圖）

國際串流媒體節主辦的「全球OTT大獎」今年來到第7屆，昨24日頒獎，出現了令人極尷尬的場面，疑似是主辦單位藏了驚喜，但幸好是正面收場。

事情是這樣的，曾演出《刻在你心底的名字》和《不良執念清除師》等名作的曾敬驊，和同為台灣演員的鍾欣凌、張榕容等赴釜山替「2025第七屆全球OTT大獎」頒獎。他和演出《苦盡柑來遇見你》的韓國演員廉惠蘭被安排一起般配角獎，頒完男配角（韓劇《健將聯盟》吳正世獲獎）都沒事，女配角就……
（圖源：曾敬驊IG@jhtseng13截圖）（圖源：YouTube@국제스트리밍페스티벌截圖）

男配角是廉惠蘭揭獎，女配角換曾敬驊揭獎，曾敬驊唸完獎項後卻找不到得獎者名字，翻了翻忍不住「呃」，只看到一句「It’s so amazing.」。越來越慌的情況下，主持人朱鐘赫跑來救場，看了馬上笑出來：「是廉惠蘭。」廉惠蘭湊過去看喊：「喔怎麼會……」神情也變得激動、熱淚盈眶。
（圖源：YouTube@국제스트리밍페스티벌截圖）

廉惠蘭是以《苦盡柑來遇見你》女主角「愛純的媽媽」角色拿獎，聽了主持人複述剛剛的插曲後，拿獎第一句話就說：「這是今天最緊張的瞬間……」不曉得是不是也嚇到了。廉蕙蘭下台時，主持人李惠星才補充說明頒獎卡片上頭寫的是「You are the winner.」，也難怪曾敬驊一頭霧水了。
（圖源：YouTube@국제스트리밍페스티벌截圖）

後來鏡頭一度take曾敬驊時，曾敬驊忍不住拍拍自己胸脯往後倒，似乎是在說自己真的被嚇得不清。他事後也在IG上說頒獎卡片上沒有名字，被嚇到屁滾尿流，但不忘恭喜廉惠蘭獲獎。而據台灣受邀單位發文透露，曾敬驊拿到的卡片是寫「往旁邊看兩秒」，不得不說真的太為難人了XDDD。
（圖源：YouTube@국제스트리밍페스티벌截圖）（圖源：曾敬驊IG@jhtseng13截圖）


有韓國網友表示看直播以為要出放送事故了，結果被曾敬驊圈粉了呢！

順帶一提，廉惠蘭是蟬聯女配角獎項，去年以《假面女郎》獲獎。而她在台上還特別提到崔代勳沒能獲獎很遺憾，想和他分享此獎，最後說：「如果能從我的演技得到一點慰藉，我會感到很幸福的。」
（圖源：YouTube@국제스트리밍페스티벌截圖）

▼廉惠蘭是演《苦盡柑來遇見你》「愛純媽媽」得獎，左為演愛純的IU


*「全球OTT大獎」完整得獎名單可見：
‎〈【2025全球OTT大獎】得獎名單：《苦盡柑來遇見你》最佳作品！朴恩斌&坂口健太郎封后帝〉

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

主頁 » 明星 » 主辦藏驚喜釀放送事故XD？曾敬驊頒獎找不到得獎者姓名超尷尬！原來就在你身邊
