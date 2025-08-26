G-Dragon一句話讓VIP沸騰！BIGBANG合體影片中親口預告：明年20週年的企劃多到畫不完

天團BIGBANG成員G-Dragon（權志龍）近日在隊友大聲的YouTube頻道「家大聲」中，與太陽、大聲合體慶祝出道19周年，不僅掀起全球粉絲回憶殺，更直接預告：「明年20周年的企劃多到畫不完！」讓粉絲激動直呼「等不及了！」

上周大聲的頻道陸續公開「BIGBANG出道19周年紀念Home Party」影片，先是19日發佈預告，22日公開正片，短短兩天內觀看次數突破230萬！而9個月前曾創下1,580萬觀看紀錄的「BIGBANG完整體合體影片」再度被粉絲瘋狂重溫，顯示帝王級偶像人氣不減。

本次影片最大亮點絕對是「人生初MC」G-Dragon！雖然緊張到手忙腳亂，卻貢獻全場笑點：他先是幽默介紹成員：「現在要召喚我的兄弟們、老夥伴們... 老夥伴～請出場！」接著瘋狂輸出即興吐槽，連成員都笑到彎腰。太陽說話時他瘋狂附和烘托氣氛，聽到大聲誇他「哥今天做得超棒」時，更傲嬌回嗆：「這不是當然的嗎！」



派對中還設置「回憶小屋」，展出出道初期專輯、照片，三人更即興重現當年經典姿勢：包括2006年演唱會反串SES女團造型、首場簽名會青澀照，甚至最近太陽演唱會後台合照，讓粉絲直呼「眼淚要流出來了」。 而CL、SEVENTEEN成員Hoshi、演員高庚杓、孫娜恩、歌手Vince、舞者權寧得、權寧敦等好友驚喜現身的祝賀影片，更讓現場氣氛嗨到頂點！最讓粉絲瘋狂的是G-Dragon親口提及明年即將到來的BIGBANG20出道週年，他表示：「要畫（計劃）的東西太多反而煩惱... 畫著畫著總會成的！」大聲更補充：「我們正在認真準備成人禮（20周年紀念）計畫！」暗示將有重磅活動。

影片播出後全球粉絲瞬間暴動，紛紛狂刷：「看到GD嗨成這樣我就放心了」、「謝謝你們守護了BIGBANG 19年謝」、「明年20週年我已經準備好錢包了！」

此外，G-Dragon目前正進行第三次世界巡演「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]」，已完成12個城市演出，8月31日起將陸續登陸拉斯維加斯、洛杉磯等美國城市，並將攻佔巴黎！同時舉辦的「G-DRAGON MEDIA EXHIBITION ： Übermensch」媒體展覽，9月7日前在香港、8月30日至9月15日在大阪接力展出，藝術龍全面霸佔全球視野！

