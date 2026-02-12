《單身即地獄5》聚餐大和解！洪真慶見崔美娜秀親自上演「道歉儀式」，網友直呼太搞笑

12日，洪真慶透過個人 IG 曬出 Netflix 《單身即地獄5》的聚會現場照。當天出演者、主持人與製作團隊齊聚一堂，為本季畫下完美句點，而洪真慶與崔美娜秀的同框合照立刻吸引粉絲目光。

照片中，洪真慶在崔美娜秀面前雙手恭敬合十，或以立正姿勢低頭致意，上演一段逗趣的「道歉儀式」，畫面既可愛又搞笑；另一張則是兩人肩並肩親密自拍，氣氛輕鬆自然。



回顧節目內容，洪真慶曾在看到崔美娜秀在多位男性出演者之間陷入情感拉扯時，直言「無法幫妳護航」、「適可而止吧」，毫不修飾的真實發言引發熱議。她也坦言，因為言語過於犀利，曾被製作組提醒：「其實休息時間有被叫去聊過，說我講得有點過分。每次被『教育』一下，回來就會稍微修飾一點。」這次的「道歉儀式」，也是向崔美娜秀傳達歉意的幽默方式。



網友看到兩人的互動後也紛紛留言表示：「太搞笑了」、「洪真慶姐姐和崔美娜秀姐姐 Hard Carry 了」、「如果沒有美娜秀，這季會很無聊」、「根本不用道歉，這才是看節目的樂趣」、「這季完美收官！」、「因為有崔美娜秀整季都充滿戲劇性，既難以預測又如此精彩，我最喜歡的一季」等，反應十分熱烈。

另一方面，《單身即地獄5》在高度話題中落幕，連續3週蟬聯全球非英語節目 Top 10 第2名，並在韓國、香港、新加坡、台灣拿下第一名佳績；同時也在泰國、日本、印尼、菲律賓等18個國家的 Top 10 榜單上榜。以歷史級成績再次證明其強大存在感，也讓全球觀眾深深著迷。



