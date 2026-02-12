《春日狂熱》圓滿收官！安普賢：女主角李主儐與原著相似度超高！激起男性保護本能

演員安普賢與李主儐所主演的tvN月火電視劇《春日狂熱》日前剛播畢，而在後續進行的訪談中，安普賢也大讚李主儐與原著相似度極高，激起了他的保護本能。

日前播畢的《春日狂熱》劇情描述一位外型美麗卻穿著一身黑，時常面無表情難以親近的女老師尹春（李主儐飾）與一位熱血又有才華的男子宣在奎（安普賢飾），兩人相遇後一拍即合，發展出一段粉紅羅曼史。安普賢為了讓自己更接近原著角色，刻意增重了5公斤，讓自己看來更為壯碩，劇中也有許多他展現力大無窮的魅力場面，相當到位，也讓女性觀眾們十分喜愛。



安普賢也補充說，劇中的角色宣在奎的壯碩身材並非透過後天訓練，而屬於天生就擁有結實身材的壯漢，雖然不一定擁有很帥氣的臉孔，但是力氣相當大，為了讓觀眾們體會這感覺，安普賢也反覆地增重又減重，雖然臉有點肉肉，但他努力讓自己的身材符合畫風，所以他也笑稱自己本部作品中已經放棄了帥臉外型，只希望展現符合角色的身材。



對於本次第一次合作搭檔的李主儐，安普賢則稱讚她與原著角色非常相符，也覺得她很適合擔任高中倫理教師，因此在劇中引發男性保護本能的設定，安普賢覺得與現實也相當相似，也提到李主儐相當好相處，現場氣氛很融洽。特別是拍攝時也有很多即興的場面演出，導演也沒有修剪太多，讓這些即興場面原原本本的呈現出來，甚至導演還要求他們加入更多即興的反應。



特別是安普賢在劇中角色的髮型並非很時尚，甚至有點粗曠，他則表示他覺得宣在奎這角色不太適合太帥氣流行的髮型，劇中髮型在吹整上就要花費40分鐘，但呈現的粗曠效果似乎很不錯，應該也非常適合劇中角色。只是因為用了大量的髮膠來固定，每一次他洗頭還必須清洗3次才能完成清潔程序。



