【2025全球OTT大獎】得獎名單：《苦盡柑來遇見你》最佳作品！朴恩斌&坂口健太郎封后帝

由國際串流媒體節（International Streaming Festival，국제스트리밍페스티벌）主辦的「全球OTT大獎」（글로벌OTT어워즈，Global OTT Awards）昨（24）舉行頒獎典禮。

典禮主持人由《非常律師禹英禑》演員朱鐘赫，與曾參與《魔鬼的計謀》的主播李惠星擔任。熱門劇集《苦盡柑來遇見你》再次成為最大贏家，共獲最大殊榮「最佳原創作品」，及「最佳女配角」、「編劇獎」。除了韓國本土作品，台灣作品如《化外之醫》、《影后》抱獎，中國作品《北上》、《借命而生》、《難哄》、《異人之下之決戰！碧遊村》也得獎，日本則有《誰看見了孔雀在跳舞？》歌手Ado以OST拿下音樂獎。完整得獎名單如下：

▼最佳原創作品（Best Creative）：《苦盡柑來遇見你》（製作公司代表領獎）



▼最佳OTT原創劇（Best OTT Original）：《血謎拼圖》（製作公司代表領獎）



▼主演獎（女）(即最佳女主角)：朴恩斌（《狂醫魔徒》）



▼主演獎（男）(即最佳男主角)：阪口健太郎（《愛過之後來臨的》）



▼助演獎（女）（即最佳女配角）：廉惠蘭（《苦盡柑來遇見你》）



▼助演獎（男）（即最佳男配角）：吳正世（《健將聯盟》）



▼導演獎：姚曉峰（《北上》）



▼編劇獎：林尚春《苦盡柑來遇見你》（製作公司代表領獎）



▼最佳亞洲內容：《化外之醫》（製作人領獎）



▼最佳實境秀&綜藝: 街頭女戰士3（World of Street Woman Fighter）（PD領獎）



▼新人獎（女）：林廷憶（《影后》）、鄭秀彬（《善意的競爭》）



▼新人獎（男）：姜有皙（《機智住院醫生生活》）



▼新科技獎:BINGE Korea（公司代表領獎）



▼革新故事獎：《Life Line》（導演金成民領獎）



▼明日之星獎（Rising Star獎）：史彭元（《借命而生》）、李秀賢（《家族計畫））



▼觀眾選擇獎（People's Choice獎）：白敬亭（《難哄》）、白鹿（《北上》）（缺席，由導演代領）



▼音樂獎：Ado〈Elf〉（《誰看見了孔雀在跳舞？》）（缺席，由製作人代領）



▼最佳數位VFX（視覺效果）作品獎：《異人之下之決戰！碧遊村》



