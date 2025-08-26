因頒獎「驚嚇」受韓網關注，曾敬驊曬與廉惠蘭合照：「她給我謙虛又燦爛的笑容」

台灣演員曾敬驊24日赴韓國「2025全球OTT大獎」擔任頒獎嘉賓，和《苦盡柑來遇見你》「愛純媽媽」廉惠蘭搭檔頒獎，因主辦單位製造的驚喜一度鬧成「驚嚇」，曾敬驊受到一些韓國網友關注。

曾敬驊繼IG限時動態表示「嚇到屁滾尿流」之後，今（26）日再度發文透露更多，包括和廉惠蘭的開心合影。他喊廉惠蘭「廉老師」，形容她閃閃發亮，雖未能聊上幾句，「但她給了我最謙虛又燦爛的笑容，頒完獎後我好像明白，原來帶給觀眾快樂溫暖也會溫暖自己」。文字中似乎已釋懷(?)頒獎時的驚嚇，不少網友安慰他沒關係，說韓國人也被圈粉了，認為他的真實反應很可愛。



而廉惠蘭所屬經紀公司ACE FACTORY，今日也釋出廉惠蘭當日拿獎後的照片，「愛純媽媽」一樣是那麼笑容可掬。網友們紛紛留言恭喜，有人表達深受她的演技感動，也有人表示很榮幸活在這時代、請她持續「陪在我們身邊」。



順帶一提，廉惠蘭演出、由朴贊郁執導的韓片《徵人啟弒》將在下月於韓國本土上映，她飾演李星民的妻子，據說將展現從未有過的豐沛感性。曾敬驊演出的台灣電影《我家的事》也是同月在台灣首映，是部家庭片，他飾演藍葦華的兒子。



