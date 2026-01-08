韓劇天花板再刷新！《苦盡柑來遇見你》登《TIME》「2025 年十大最佳韓劇」榜首

Netflix 韓劇《苦盡柑來遇見你》（暫譯）再度為韓劇爭光，這回直接獲得美國重量級媒體《時代》（《TIME》）雜誌點名肯定！

《時代》日前公佈「2025 年十大最佳韓劇（The 10 Best K-Dramas of 2025）」，《苦盡柑來遇見你》不只入榜，還直接拿下冠軍，成為榜單中最耀眼的存在。 雜誌更毫不吝嗇讚美，形容它是「今年（2025年）最棒的韓劇，甚至可能是年度最優秀的電視劇之一」，直言作品以貼近現實的題材，說出了一個既美麗又深刻的故事。

《時代》也特別點出這部劇的價值：「任何人都能把幻想拍得很華麗，但能在不失去複雜性與質感的前提下，將『平凡』變得特別，才是真正稀有又珍貴的事。」這段評語，被不少劇迷視為對《苦盡柑來遇見你》最精準的註解。



《苦盡柑來遇見你》故事背景設定在濟州島，描寫由 IU 飾演的「鬼靈精怪反骨少女」愛純，與朴寶劍飾演的「老實鐵漢」寬植，兩人跨越四季、充滿冒險與人生起伏的一生。 細膩的劇本、溫柔卻有力量的鏡頭語言，再加上主演們的深情演出，讓該劇自開播以來話題不斷。



《苦盡柑來遇見你》不僅登上 Netflix 全球 TOP 10（非英語影集）冠軍，還連續 8 週穩居榜單; 上半年累計觀看次數約 3500 萬次（以總觀看時數除以作品長度計算），人氣橫掃全球。



不只觀眾買單，獎項也拿到手軟。 該劇一舉橫掃多個大型頒獎典禮，包括第 61 屆百想藝術大賞 4 冠王、第 4 屆青龍系列大獎 3 冠王、2025 國際串流影展全球 OTT 大獎 3 冠王、APAN Star Awards 6 冠王，以及 KCA 文化演藝大獎、紐媒體內容大獎、大田特殊影像電影節大獎等，堪稱口碑與收視雙收的代表作。

從韓國紅到全球、再被《時代》雜誌點名封神，《苦盡柑來遇見你》不只是一部韓劇，更成為 2025 年最具代表性的串流神作之一。

