身高差×深情對望！IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》最新同框劇照，宛如新婚夫妻般甜蜜

2026上半年最期待的新劇《21世紀大君夫人》揭開神祕面紗，最新劇照也陸續公開，讓人超級期待！

MBC新劇《21世紀大君夫人》由 IU（李知恩）、邊佑錫、魯常泫、孔升妍主演，以「21世紀立憲君主制的大韓民國」為背景，講述一位擁有一切的財閥千金，卻因「平民身分」而心煩意亂的女子，與一位作為王的兒子卻一無所有、長期隱藏自我的男人之間，打破身份界限的浪漫故事。



劇中，IU 飾演財閥界排名第一家族的二女兒「成熙珠」，擁有華麗外貌、聰慧頭腦與強烈的勝負慾，唯獨「平民身分」成為她人生中難以跨越的障礙。邊佑錫則飾演21世紀君主立憲制大韓民國的「李安大君」，作為王的第二個兒子出生，除了王族身分之外卻一無所有，因此長期隱藏真實自我。



今日（12日）公開的最新劇照中，捕捉到準新人成熙珠與李安大君的日常生活片段。兩人一起從車上下來，自然挽著手臂，成熙珠帶著害羞微笑，而李安大君則展現出穩重優雅的氣質，畫面充滿宛如新婚夫妻般的溫馨甜蜜感。尤其是兩人隔著瓦牆深情對望的瞬間，眼神中流露出悸動與溫柔的愛意，讓人對他們的化學反應更加期待。



粉絲們看到最新同框照後紛紛表示：「4月？？把日期交出來吧」、「兩個人比想象中更般配！非常期待」、「每次劇照出來地時候期待感就上升」、「超美超帥！希望能帶來有趣的浪漫喜劇」、「非常般配，感覺會大發」……大家一起期待這部4月首播的新劇吧！希望4月快點到來啊（吶喊）。

