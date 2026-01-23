直球告白！金宣虎自認「戀愛膽小鬼」！現實中不敢先開口，理想型條件曝光

演員金宣虎最近憑Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？ 》再度翻紅，劇中飾演翻譯專家狂撩巨星高胤禎，浪漫指數破表。 但他在最新專訪中卻自揭老底，坦言現實生活中根本是個「戀愛膽小鬼」，不但不敢主動告白，還需要超長時間觀察才會動心，反差萌讓粉絲直呼意外！

在《愛情怎麼翻譯？ 》中，金宣虎飾演的多語言翻譯專家「周浩鎮」，愛上了高胤禎飾演的全球巨星「車茂熙」。 車茂熙因創傷而擁有雙重人格，金宣虎被問到「現實中若遇到這樣的女性會如何」時，他笑說：「我只以周浩鎮的角度想過，覺得她有傷痛和故事，應該擁抱要她。 只想了『我能給她什麼』，沒想過『我是否能接受這樣的她』。」



他進一步分析角色：「周浩鎮自己也有愛情的傷痛，他非常努力去共情從小缺愛的車茂熙，並刻意不以其他角度看待她。 因為如果用其他角度看，會沒完沒了。 作為演員，如果無法共情，會覺得表現上有局限。」聊到劇中車茂熙的純真第二人格「都拉美」，金宣虎眼睛發亮：「都拉美不是很可愛嗎？ 太惹人愛了！她出現時，大家都說很時尚。 從周浩鎮的角度看，應該會覺得很痛快吧？ 看著總是拐彎抹角的無熙，會想『啊！對了！除了我，還需要一個翻譯才行』。 有幾個場面真的讓人心情很暢快。」

話鋒一轉，記者問到他的真實戀愛風格，金宣虎認真思考後回答：「我想了一下，小時候會覺得『喜歡？ 哦，是嗎？ 要交往嗎？』但現在需要很多時間。 需要很多對話，如果興趣不合就沒辦法談戀愛，所以需要很多時間，產生好感也會慢一點。 好像變了。」他強調對話的重要性：「我覺得對話要合得來才行。 畢竟我是人，撇開戀愛不談，人與人相遇時，有合得來的人，也有合不來的人。 有些人不用刻意努力，就能笑著聊天。 我發現人際關係變廣後，和這些無論同性異性、都能聊得來的人聚在一起，會更有趣。」



被問到是否屬於會先告白的類型，金宣虎笑著自嘲：「老實說，有點勇氣不足。 從小就是這樣。 雖然可能也嘗試過（告白），但因為是膽小鬼，所以是需要很多時間的風格。」

對於是否想藉此劇問鼎「浪漫之王」寶座，他謙虛表示：「『浪漫王』太過了。 不只是浪漫劇，無論什麼類型，只要有我想嘗試的角色、作品或合作對象，我都會果斷挑戰。 我會在各種體裁中展現努力的樣子，請大家多多期待。 當然，我也必須做好。」



提到先前《苦盡柑來遇見你》在全球掀起熱潮，甚至連「鐵肺天后」Ariana Grande都跟上，金宣虎直呼：「那個我真的嚇到了！最讓我驚訝的是Ariana Grande上傳了影片。 我看到時大叫『看到這個了嗎？』真的很神奇。」

他坦言對自己的人氣有些遲鈍：「我不知道是我比較遲鈍，之前聽說有海外粉絲時，沒什麼實際感覺，直到去了那些國家，才體會到『啊，真的有人喜歡我』。 我對這方面好像感覺比較遲鈍。 所以與其說震驚，更多是覺得『Instagram粉絲數在增加呢，哇，有趣又神奇，大家看得挺開心嘛』這種感覺。 最近大概增加了60多萬，從《苦盡柑來遇見你》之後算的話，增加了超過100萬。」

《愛情怎麼翻譯？ 》講述多語言翻譯專家周浩鎮（金宣虎 飾）成為全球頂級巨星車茂熙（高胤禎 飾）的翻譯後，展開一段不可預測的浪漫喜劇故事。 該劇自16日在Netflix上線後，火速登上全球非英語節目TOP 10排行榜第2名，人氣持續攀升。



