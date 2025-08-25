【K社韓國小百科】朝鮮國王竟不能吃辣？ ！《暴君的廚師》燕熙君初嘗拌飯狂咳以為被下毒，原來辣椒也是「穿越者」

由少女時代潤娥和新人演員李彩玟主演的Netflix新劇《暴君的廚師》上週末新鮮開播，其中有一個細節，來自現代的潤娥給朝鮮君王和民女製作辣椒醬拌飯，後者食用後竟十分不適、被嗆到狂咳，相當大家顛覆對韓國人「無辣不歡」的印象。 其實，這一「反直覺」的劇情卻是完全符合朝鮮曆史。

《暴君的廚師》改編自網路小說《作為燕山君的廚師生存下來》，講述2025年的米其林三星主廚「延志永」意外穿越到朝鮮時代，必須給暴君「燕熙君李獻」製作美味料理才能存活，好在燕熙君擁有「絕對味覺」、是真正的美食家，對延志永料理手藝的讓她欣賞屢屢脫險。 輕鬆搞笑的劇情和兩位演員的化學反應獲得一致好評，收視率也從第一集的4.9%快速升到第二集的6.6%。



第一集裡，延志永和燕熙君被困深山獵場，在禁標內的一戶舊屋歇息，延志永利用屋內食材和從現代帶來的製作調味料了「奶油辣椒醬拌飯」，吃得津津有味。 然而，燕熙君和民女徐長今卻被辣得睜不開眼睛、咳嗽不已，燕熙君本就認為來歷不明的延志永是不吉的「鬼女」，這下更懷疑她下毒。 不過，兩人很快就發現了辣味之後的奇妙風味，盛讚是「至今吃過最美味的食物」，最終把一大盆拌飯吃個精光。 （嗜辣民族基因覺醒？ ）



其實，別看現在的韓國飲食大多都是紅彤彤，朝鮮半島居民的吃辣曆史也許還不到300年。在劇中這個時間點，辣椒甚至尚未傳入韓國，和延志永一樣，是來自未來的「穿越者」。



辣椒初入朝鮮艱難求生

辣椒原產自南美洲，16世紀末朝鮮後期的壬辰倭亂（萬曆朝鮮之役）時期經由日本傳入朝鮮，一開始居然被認為有毒，只用作觀賞植物或乾脆當作野草，直到18世紀後段才獲得廣泛使用。 朝鮮外交官李睟光於1614年出版的朝鮮百科全書《芝峯類說》記載道：「南蠻椒有毒，經倭國進入朝鮮，也稱倭芥子。」書中稱，有酒館將辣椒摻入燒酒售賣，導致多人飲用後一命嗚呼。 這一說法可能因為當時的朝鮮人對辣椒素帶來的灼燒感十分陌生，出於戒心而誤以為有毒，而這一謠傳又很可能導致辣椒在朝鮮的傳播十分緩慢。

朝鮮王朝時期，辣椒也被寫作「苦草」，當時「苦」字的含義就是「辣」。 實際上，辣椒素除了讓人感到疼痛，還有防止油脂氧化酸敗、去除魚腥味、促進乳酸菌生長的功能，從化學角度來看十分適合應用於製作發酵食品。



現在大家熟知的韓式泡菜「辛奇」多為紅艷艷的顏色，少不了辣椒帶來的熱辣口味，但傳統的辛奇只使用鹽巴水醃製，口味清淡。 辣椒傳入朝鮮約100年後，仍未出現用其製作辛奇的記載。 1670年前後，身為慶尚道兩班（貴族）的安東張氏貞夫人張桂香，為了向兒媳和女兒傳授料理知識，於75歲高齡時撰寫《飮食知味方》一書，如今被譽為韓國最早的料理文獻。 書中介紹了146種食物，包括18種麵粉類食物、44種魚類和肉類料理，以及酒、韓菓、醋等等，卻對辣椒隻字未提，可見辣椒在當時尚未普及。

朝鮮人食用辣椒的記載最初出現於1766年，這時辣椒傳入朝鮮已有200年之久。 太醫院內醫柳重臨在《增補山林經濟》一書中首次記載了用辣椒製作辛奇的配方，即「沈蘿葍醎菹法」和「黃瓜淡菹法」，前者 是將帶葉蘿蔔和刺松藻、南瓜、茄子等蔬菜中加入辣椒、川椒、芥末、大蒜汁，也就是現今的小蘿蔔辛奇，後者則是將小黃瓜三面剖開塞入辣椒粉和大蒜進行發酵，也就是如今小黃瓜辛奇的前身。



另外，辣椒的加入使得海鮮醬得以大量加入辛奇的製作當中，大大豐富了辛奇的種類。 在1670年至1671年的庚辛大飢饉期間，草木枯萎、製鹽成本飆升，導致鹽巴成為奢侈品，百姓開始使用海鮮醬代替鹽巴。 這一嘗試雖然避免了鹽巴醃製泡菜的苦味，但也帶來了魚腥味的問題，恰好成本低廉的辣椒可以中和魚腥味，最終成為辛奇製作中不可或缺的材料。



那麼，燕熙君的原型燕山君生活於什麼年代呢？ 燕山君姓李名㦕，是朝鮮第10代君主，生於1476年、卒於1506年。 別說辣椒普及，距離辣椒傳入朝鮮還差100年之久呢。



辣椒在韓國人心中的獨特意義

在韓國，紅色象徵太陽和火焰，被認為是驅邪的顏色，因此辣椒也被用作辟邪的象徵。 民間在釀製醬料後，會將紅辣椒和木炭串在稻草繩上掛在甕的四周，或者直接放進甕裡，以阻止會破壞醬味的邪靈侵擾。 慶尚北道東海岸地區的「別神巫祭」（별신굿，為確保村莊繁榮昌盛而舉行的儀式）裡，也會在祭桌上放置一盤鹽、三碗浸泡紅辣椒與木炭的水，令邪祟不敢靠近。

此外，因為辣椒的形狀與男性生殖器相似，民間相信若在胎夢中夢見辣椒便會生男孩。 依照習俗，若生下男嬰則要把紅辣椒和木炭串在左旋的稻草繩上掛於大門上方，象徵著男孩能吃苦耐勞、獲得成功; 而若生下女兒則要懸掛松針，因為松葉即使枯萎凋零，兩片葉子也不會分離，寓意女子對丈夫保持堅貞不變的貞操。



