「少年梁寬植」文佑鎮簽約新公司，除了朴寶劍還演過車銀優安孝燮徐玄振「分身」

經紀公司MYM娛樂今（20）日宣布延攬新一名演員，即2009年生目前16歲的青少年演員文佑鎮（又譯文友辰）。

MYM娛樂表示欣賞文佑鎮擁有扎實演技和超齡演出的深厚情感演繹，很高興與其合作也非常期待他未來表現，並承諾會讓文佑鎮在演技等活動上，為了讓他發揮獨有的色彩和潛力，將不吝惜支援。



文佑鎮是兒童演員出身，2017年8歲時便踏入影劇圈，最知名的就是演過金南佶（《名不虛傳》與《熱血司祭》）、朴敘俊（《金秘書為何那樣》）、車銀優（《我的ID是江南美人》）等男星的兒童時期，近年於《揭密最前線》演少年犯，在《苦盡柑來遇見你》與《全知讀者視角》中分別演朴寶劍少年（少年「梁寬植」）及安孝燮少年，演技一次次讓觀眾刮目相看。



文佑鎮目前在《Love Me》飾演「朱道賢」（張栗 飾）兒子，幾乎可以確認是女主角「徐俊京」（徐玄振 飾）的「繼子」了。特別的是，他與徐玄振是時隔七年再合作，2018年曾合作《愛上變身情人》，飾演徐玄振飾演的女主角「韓世界」，10歲男孩的樣貌。很難想到，當年的文佑鎮，除了能演眾多男主角的過往時期，還能詮釋30歲的女子啊！（香港觀眾可於每週五晚間鎖定Viu播出《Love Me》！）



MYM娛樂旗下還有李敏鎬、林秀晶、金敏與姜敏智，文佑鎮等於和他們成為了同門。順帶一提，MYM娛樂除了藝人經紀也參與過影視製作，如《問星星吧》、《下流大盜》及《全知讀者視角》。就不曉得文佑鎮時不是因為在《全知讀者》裡精湛的表現，讓MYM娛樂萌生了想延攬的念頭呢？



