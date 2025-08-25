主办藏惊喜酿放送事故XD？曾敬骅颁奖找不到得奖者姓名超尴尬！原来就在你身边

国际串流媒体节主办的「全球OTT大奖」今年来到第7届，昨24日颁奖，出现了令人极尴尬的场面，疑似是主办单位藏了惊喜，但幸好是正面收场。

事情是这样的，曾演出《刻在你心底的名字》和《不良执念清除师》等名作，的曾敬骅，和同为台湾演员的钟欣凌、张榕容等赴釜山替「2025第七届全球OTT大奖」颁奖，他和演出《苦尽柑来遇见你》的韩国演员廉惠兰被安排一起替配角奖颁奖，颁完男配角（韩剧《健将联盟》吴正世获奖）都没事，女配角就出事……



男配角是廉惠兰揭奖，女配角换曾敬骅揭奖，曾敬骅念完奖项后却找不到得奖者名字，翻了翻忍不住「呃」，只看到一句「It’s so amazing.」。越来越慌的情况下，主持人朱钟赫跑来救场，看了马上笑出来：「是廉惠兰。」廉惠兰凑过去看喊：「喔怎么会……」神情也变得激动、热泪盈眶。



廉惠兰是以《苦尽柑来遇见你》女主角「爱纯的妈妈」角色拿奖，听了主持人复述刚刚的插曲后，拿奖第一句话就说：「这是今天最紧张的瞬间……」不过接下来侃侃而谈，不晓得是不是也吓到了。廉蕙兰下台时，主持人李惠星才补充说明颁奖卡片上头写的是「You are the winner.」，也难怪曾敬骅一头雾水了。



后来镜头一度take曾敬骅时，曾敬骅忍不住拍拍自己胸脯往后倒，似乎是在说自己真的被吓得不清。他事后也在IG上说颁奖卡片上没有名字，被吓到屁滚尿流，但不忘恭喜廉惠兰获奖。而据台湾受邀单位发文透露，曾敬骅拿到的卡片是写「往旁边看两秒」，不得不说真的太为难人了XDDD。



有韩国网友表示看直播以为要出放送事故了，结果被曾敬骅圈粉了呢！



조연 배우상 시상을 작년도 조연배우상 수상자였던 증경화랑 염혜란 배우님이 하고있었는데

증경화가 여자 조연배우상 시상하다가 갑자기 시상을 못 이어가길래 뭐지? 방송사고인가? 했는데 알고보니 수상자가 옆에 계신 염혜란 배우님이여서 깜짝 연기 준비한거였어 ㅋㅋㅋㅋㅋ증경화 귀여워서 입덕함 pic.twitter.com/L1duzKqD1A — 로미 (@s2iscd) August 24, 2025

어제 부국제 증경화 진짜 웃김

수상자 발표를 해야하는데 수상자 이름이 없었던 사건에 대하여

손 바들바들 떠는거랑 염혜란 배우 보고 눈 커진거 개웃김 진짜 pic.twitter.com/WanDgAcLEF — 쿡다 (@dakookda) August 25, 2025

