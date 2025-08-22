《真正不錯的人》又引起議論：無袖秀肌肉能否增加好感？曹世鎬一露出腋下女生都尖叫～

熱播中的戀綜《真正不錯的人》本週已播出第3集，繼李官熙好友河廷根對李美珠好友李多蕙有意無意的肢體，拋出問題「剛認識就觸碰到對方是否不妥」之後，又有一個問題引發班底間議論：男性穿無袖能否增加好感？

河廷根如願和有好感的姜素拉好友崔芝恩進行約會，兩人幾度有肢體接觸，但不像和金秀珍獨處時引發那麼多反彈。有趣的是，河廷根注意到崔芝恩的裙子有些短，脫掉外罩襯衫給她蓋，是貼心之舉，但大家卻注意他裡頭穿的是無袖背心，李官熙表示自己叮嚀了河廷根適時展露身材。



金南喜此時發問了，詢問女成員們較男生喜歡穿襯衫捲衣袖，還是穿無袖曬肌肉，從許齡智、李美珠到池睿恩都選前者，許齡智解釋自己喜歡對方捲衣袖微微露出青筋。姜素拉持相反看法，她說自己會觀察腋下保養得好不好，如果好的話她會喜歡無袖。



曹世鎬聽了姜素拉的話大喜(?)，馬上掀開自己的襯衫露出腋下給姜素拉看，沒想到女成員全部尖叫，姜素拉更是馬上撇頭掩面。曹世鎬大方露出腋下，確實相當乾淨，李美珠也訝異，許齡智還稱讚曹世鎬身材不錯呢！但驚嚇到的姜素拉馬上收回原本的選擇XD。



▼相關影片（香港觀眾可於VIU收看）



大家覺得呢？穿襯衫捲衣袖、微微露青筋和線條，還是穿無袖直接曬出肌肉呢，你選哪一個呢？說到展露身材，下一集泳池活動男生們開始展露了，除了早上健身已秀過的河廷根，金南喜好友吳賢真竟也大秀身材！令人訝異的還有金永光好友金秀珍，金秀珍手臂肌肉相當搶眼！



▼下集第4集預告



