滿滿雙門洞感性ㅠㅠ 《請回答1988 10周年》開播柳俊烈也到了！全員服裝與場景還原再次穿越時空

由羅暎錫PD、《請回答1988》申沅昊PD聯手製作，召回15年前經典劇集《請回答1988》班底的全新綜藝，《請回答1988 10周年》19日已開播，首集從開場就帶給觀眾滿滿「雙門洞感性」！

和十年前《請回答1988》一樣，開場都是女主角旁白，十年前是「中年德善」李美妍，而這次換大家最熟悉的「年輕德善」惠利！帶大家迅速回顧《請回答1988》，介紹所有雙門洞重要人物，也就是接下來要登場的人們……



從「德善」、「德善爸媽」成東鎰和李壹花、「餘暉」崔盛元、「寶拉」柳惠英，打扮都刻意還原當初，就成東鎰透露，原來是當初電視劇的服裝組，特地替他們準備好的！惠利一登場，成東鎰就毫不留情吐槽她這「狗女兒」：「虛偽的丫頭，還在那邊裝！」對惠利的撒嬌也不買單：「你到現在還是那麼無俚頭啊！」他還評價崔盛元非常善良，更點出柳惠英改變非常多、變得非常積極正向，自爆以前「不敢惹她」，笑翻全場。



還原度更讓人稱奇的還有暱稱「獵豹女士」的「正煥媽媽」羅美蘭，以及「正峰」安宰弘、「東龍」李東輝，朴寶劍更戴上「崔澤」招牌鍋蓋頭假髮，一個個登場都是回憶殺！就連錄影場景都是找尋有雙門洞影子的咖啡廳拍攝，宛如穿越時空，滿滿「雙門洞感性」！



許多人都關心的，惠利「真實生活前戀人」、「正煥」柳俊烈亦驚喜登場！「正煥爸爸」金成均，雖然生疏但極力完成家族特別的招呼法：「唉唷金社長！見到你真高興，真是高興……」羅美蘭在旁掩面想躲起來，但觀眾看得都很開心吧XDD。柳俊烈離開前，羅美蘭不捨抱抱柳俊烈，說了柳俊烈的美談，像是在為他打氣。



整集最搞笑的應該還是「東龍」李東輝了吧！李東輝爆料和朴寶劍保持常常聯絡，竟然是為了名牌折扣，因為朴寶劍是該品牌大使！講著講著「善宇和珍珠的媽」金善映都心動了！下集預告李東輝繼續維持「東龍」口無遮攔人設，答題回答電影《色戒》，讓羅美蘭大呼：「你這臭小子！」這一答還契合「東龍」愛看三級片的設定哩！



下一集就會揭曉他們到底還聊了些什麼了，專屬於他們的MT、家族旅遊也將展開，遊戲難度更高、更加刺激了，節目片尾還播出朴寶劍為此次綜藝獻唱的OST，後續還有「雙門洞孩子們」、「雙門洞媽媽們」獻唱的OST會公開！《請回答1988 10周年》逢星期六深夜於Viu上線！喜愛《請回答1988》的觀眾們絕不能錯過！

