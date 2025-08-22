【韓網熱門】提分手就送鉅款、名牌包... 最近流行的分手文化是「財物補償」？

近日有網友PO文詢問給女友5000萬韓元作為分手禮物是否合適，在韓網引起大量討論！

原PO解釋稱，兩人交往了很久，因認為雙方性格不適合結婚而打算提出分手，這時女友已經33歲、因為自己而錯過了結婚時機，原PO對此感到抱歉，考慮送給她5000萬韓元作為補償。

其他網友回復分享了自己的經歷，有人說和交往5年的前女友分手後感到抱歉，快遞送了香奈兒包包給她，但對方沒有接收; 有人說朋友戀愛7年分手後因同樣的理由收到了5000萬韓元，一開始很生氣，得知前男友對她感到抱歉、真心希望她幸福後就收下了，後來和其他男人幸福地生活在一起，這也是前男友所希望的結局。

有人認為這種感情太奇怪了，又不是父親，很難理解這種類似抱歉和感恩的心理，也擔憂女方的丈夫萬一得知也許會感到不悅，不如用這筆錢投資或購置不動產。



韓國網友評論：

1. 別騙我了，哪有這種流行

2. 是真的就好了

3. 在約會時使用共同存摺、約會費用男女分擔的國度，怎麼會有這種東西？

4. 最好是有分手費啦，分手後把曾經贈送的禮物要回來的人，都不在少數呢kkk

5. 是說把租賃女友的費用一次結清的意思嗎？這不是人格侮辱嗎？

6.只是想用錢輕鬆地擺脫罪惡感吧...

7. 好像把人當作物品看待，超噁心，如果是我的話絕對不會收

8. 天吶，原來是流行嗎？ 我朋友裡也有這樣的情況，分手後前任幫忙交了好幾年房租

9. 這是真的，我用分手禮物做理財，現在存到1億了

10. 我前任給的是現金和金條

11. 確實有在流行，我周圍有人收到辦公室套房、有人收到金子

12. 10年前親眼看到朋友的前任給她一台中型轎車作為分手禮物

13. 大概20年前吧，我朋友交往7年分手後收到2000萬

14. 因為贈與稅的關係，最近好像是限額5000萬吧？ 不過實物又是另外一回事

15. 常聽說有給「離別費」的情況，有的是用錢給，也有男人搬走之後把原本租的房子轉到女方名下，或者把車給她

16. 有點錢的人真的會給，我朋友也拿過，有點像對方做錯了事、給慰藉金的感覺。 聽說他們平常過生日也會直接送大筆現金，所以收錢本身並不尷尬。 如果一方特別有錢就更會這樣，反正就是用錢來解決矛盾的模式

17. 雖然蠻奇怪的，但比起分手之後跟蹤女方、用刀子捅人，還是好太多了kkk

18. 大家就當是真的，一律回答「沒錯」吧！這樣才能形成文化！

19. 5000萬已經是好幾年前的數字，最近至少都要一億韓元

20. 為什麼現在才開始流行，怎麼不早點存在呢ᅮ

21. 這種流行可以多多推廣kkk

