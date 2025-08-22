《真正不错的人》又引起议论：无袖秀肌肉能否增加好感？曹世镐一露出腋下女生都尖叫～

热播中的恋综《真正不错的人》本周已播出第3集，继李官熙好友河廷根对李美珠好友李多蕙有意无意的肢体，抛出问题「刚认识就触碰到对方是否不妥」之后，又有一个问题引发班底间议论：男性穿无袖能否增加好感？

河廷根如愿和有好感的姜素拉好友崔芝恩进行约会，两人几度有肢体接触，但不像和金秀珍独处时引发那么多反弹。有趣的是，河廷根注意到崔芝恩的裙子有些短，脱掉外罩衬衫给她盖，是贴心之举，但大家却注意他里头穿的是无袖背心，李官熙表示自己叮咛了河廷根适时展露身材。



金南喜此时发问了，询问女成员们较男生喜欢穿衬衫卷衣袖，还是穿无袖晒肌肉，从许龄智、李美珠到池睿恩都选前者，许龄智解释自己喜欢对方卷衣袖微微露出青筋。姜素拉持相反看法，她说自己会观察腋下保养得好不好，如果好的话她会喜欢无袖。



曹世镐听了姜素拉的话大喜(?)，马上掀开自己的衬衫露出腋下给姜素拉看，没想到女成员全部尖叫，姜素拉更是马上撇头掩面。曹世镐大方露出腋下，确实相当干净，李美珠也讶异，许龄智还称赞曹世镐身材不错呢！但惊吓到的姜素拉马上收回原本的选择XD。



▼相关影片（香港观众可於VIU收看）



大家觉得呢？穿衬衫卷衣袖、微微露青筋和线条，还是穿无袖直接晒出肌肉呢，你选哪一个呢？说到展露身材，下一集泳池活动男生们开始展露了，除了早上健身已秀过的河廷根，金南喜好友吴贤真竟也大秀身材！令人讶异的还有金永光好友金秀珍，金秀珍手臂肌肉相当抢眼！



▼下集第4集预告



