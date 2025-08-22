李俊昊時隔2年以《颱風商社》回歸！與金敏荷一起拯救面臨破產的商社，劇本閱讀照公開

《颱風商社》將接擋《暴君的廚師》在10月播出，看完潤娥後接著看李俊昊，這個追劇日程太幸福了吧！

tvN新劇《颱風商社》講述1997年 IMF（亞洲金融風暴）面臨破產危機，正面迎戰的中小企業及其家族奮力掙扎的故事。近日公開劇本閱讀現場，除了李俊昊、金敏荷兩位主演外，配角陣容也非常華麗！



李俊昊飾演颱風商社的代表「姜颱風」一角，在父親過世前，是標準的「狎鷗亭柳橙族」，但在1997年 IMF 時，父親一手創辦的「颱風商社」面臨破產危機，他為了守護去世的父親非常珍貴的颱風商社而孤軍奮戰。李俊昊以充滿自信的眼神和堅定的台詞聲壓倒現場，而他近年出演的《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》都大獲成功，他會在《颱風商社》展現什麼樣的新面貌？



而金敏荷飾演負責家庭生計的 K-長女，在「颱風商社」工作並夢想著成為帥氣職業女性的「吳美善」，特別是完美再現那個時期的首爾口音，讓人感覺就像是生活在1997年一樣。金敏荷在《柏青哥》系列中細緻地描繪金善慈青少年時期的複雜心理，受到全球關注，這次會如何這個角色？令人期待！



配角包含金英玉、成東鎰、金志映、金玟錫、李昌勳、金在華、金松日、李相真、權韓率、權恩成、朴成妍、金相浩、無真星等，很多位都是經常出現在韓劇裡的實力派演員呢！製作組更表示：「《颱風商社》講述堅持到IMF的平凡人內心熾熱的生存記，將給當時生存下來的X一代帶來記憶和共鳴，給MZ一代帶來理解父母那代的安慰和共鳴，希望能夠給觀眾帶來希望與勇氣。」希望可以快點到10月，想快點看播出啊！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞