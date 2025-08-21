《真正不錯的人》戀綜新招看明星好友約會，「剛認識就摟腰」引眾怒！李美珠兩度發火

韓國戀綜不斷開啟新花招，最新一檔戀綜《真正不錯的人》，才播三集就有不少名場面！

《真正不錯的人》找來曹世鎬、姜素拉、金南喜、許齡智、李美珠、池睿恩與金永光，跨足演員、綜藝、女團、足球員各領域的班底當「愛友」，讓他們介紹好友來聯誼。由於是讓明星看自己的好友聯誼，明星的反應更為激動了，擔心的擔心、雞皮疙瘩的雞皮疙瘩、抱不平的抱不平……這些愛友們情緒反應讓網友們讚許節目新鮮又有趣。



首集就有兩大名場面，一是李美珠的好友李多蕙，和李官熙好友河廷根一同去採購，兩人相處得氣氛頗佳，但在李多蕙吃麵包時，河廷根突然幫李多蕙拍背，李美珠忍不住拿枕頭掩面尖叫，其他人都一頭霧水怎麼回事、糖粉吃著吃著會沾到背？多人都認同應該是故意肢體接觸。



接著更讓全場爆炸的是……河廷根和李多蕙並肩走著，河廷恩一度輕撫著李多蕙的背！不只李美珠，全場都譁然坐不住了，池睿恩和姜素拉都搖頭，非關係人的金南喜也看不下去！只有許齡智幫河廷根講話，河廷根聽了金南喜和曹世鎬的疑問選擇低頭道歉，李美珠接受了，還笑說：「其實多蕙也沒有怎麼樣。」原來是逗河廷根，結果旁人都比李美珠生氣XD。



不過，首集結尾又惹李美珠生氣了！河廷根本來都說喜歡李多蕙吃東西的樣子了，結果竟然選了崔芝恩？完全是因為第一印象選了崔芝恩？看到第二集才知道製作單位搞了些鬼，第二集才揭曉河廷根和崔芝恩也有相處時光，晚餐時間河廷根都在注意崔芝恩。



第二集李多蕙和許齡智好友申東河約會，兩人相處也頗有火花，結果申東河一樣選崔芝恩……李美珠看不下去了，忍不住質問製作單位：「為什麼連續兩週都這樣傷害我！說實話我現在很羨慕池睿恩，人不出現好像更好。」池睿恩和好友金信泳無辜中槍XD。



除了上述讓班底直接發火的場面外，金南喜的好友吳賢真在韓網陷入了負面評價，由於他表明討厭年上（年紀比自己大的女生），又表達因為喜歡小孩子所以想組家庭，讓網友批評吳賢真說話太無禮、只是想要生小孩的工具。第三集預告顯示可能又有人失言了，一心也向著崔芝恩的申東河，竟說和李多蕙的約會是「沒有收穫的一天」……究竟這八名出演者的聯誼會如何發展呢？第三集已於Viu上架。



▼網友熱烈討論的吳賢真發言



▼第三集預告



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞