《劉QUIZ》上劉在錫親自提到曹世鎬，語重心長地說：「希望他能好好反省自己」

主持人劉在錫就曹世鎬捲入與黑幫交情疑雲、並因此退出節目的消息，首次在 tvN 綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》上親自對外說明。

最新播出的《劉QUIZ》中劉在錫獨自現身，看見原本由曹世鎬負責的禮物包放在一旁，略顯尷尬地說道：「包包在我旁邊，包包的主人現在……」現場氣氛瞬間變得沉重。



接著他表示：「我們的 Joseph（曹世鎬）因為這次的事情，離開了《劉QUIZ》。一起合作了這麼久，今天真的要我一個人主持，心情其實很……（語氣和表情都很沮喪）」親自傳達了曹世鎬離開節目的消息。

他也補充說：「就像他自己所說的，希望這段時間能成為一個再次審視自己的、有意義的時間。」



劉在錫與曹世鎬自 2018 年起合作，培養出了相當不錯的默契。然而，隨著曹世鎬近日因捲入「與黑幫人士過從密切」的爆料風波與質疑聲持續擴大，他於 9 日透過所屬公司發表正式立場，宣布退出目前出演中的 tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》與 KBS2《兩天一夜》。



所屬公司表示：「關於曹世鎬直接或間接涉及組織暴力團體行為的說法，僅是爆料者個人的推測，並非事實。」並強調：「針對散布不實資訊、名譽毀損與妨礙業務等犯罪行為，將對爆料者展開強力的刑事與民事法律行動。」（＊相關報導：網傳與犯罪組織成員親密合照！曹世鎬遭謠言纏身，公司緊急闢謠：全是謠言）

曹世鎬也於同日透過 SNS 發文致歉表示：「因為參與各種活動，結識了形形色色的人。對於人際關係本該更加謹慎，卻未能成熟應對，對此感到抱歉。」但同時也澄清：「因那些人際關係而被提出的相關疑惑，並非事實。」並向觀眾們致歉：「明明（我）該帶來笑聲和安慰，卻讓大家感到不舒服，我真的有在反省。」

