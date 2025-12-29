NU’EST 出身白虎今天正式入伍！行程排到最後一刻，吐露心聲：「能這樣離開，真的很幸福」

經典男團 NU’EST 出身的歌手白虎（30歲，姜東昊）於今天正式入伍，並提前準備了「每日影片」希望能持續陪伴粉絲直到他退伍。

白虎於29日上午進入忠清南道論山陸軍訓練所，接受基礎軍事訓練後，將以陸軍現役兵身分服役。並未另外舉行相關活動。



白虎直到入伍前一刻仍持續進行活動行程，展現對粉絲的滿滿愛意。當天上午播出的 MBC FM4U《Good Morning FM 我是Tei》電台節目中，他現身向粉絲道別，送上入伍前的最後問候。

透過可視廣播亮相的白虎表示：「今天能見到大家真是我的榮幸。能在離開前和大家告別，我更是感到無比幸福。」他接著說：「我說過想把行程排得滿滿地再走，結果真的排得很滿，連到早上都還在工作。能這樣離開，真的很幸福。」

此外，他也預告：「從今天起到退伍那天為止，我已經拍好每天要給粉絲看的短影片，會一路公開到我回來的那天。」並向粉絲表示：「我會沒事的，所以不要太擔心，我會健康地回來，開心地繼續活動，我很快就回來了。」

白虎於 2012 年以團體 NU’EST 出道，之後發行了〈Hello〉、〈Overcome〉、〈FACE〉等作品。2017 年出演 Mnet 選秀節目《PRODUCE 101》第二季，並以小分隊 NU’EST W 進行活動。

2020 年團體解散後，他以 SOLO 歌手身分出道，發表〈Elevator〉、〈LOVE OR DIE〉等歌曲。憑藉結實的肌肉身材與火熱的舞台魅力，獲得「Waterbomb 男神」的稱號。



近年也投入演技活動，去年登上音樂劇《瑪麗安東妮》的舞台，今年則出演 Channel A 電視劇《代替旅行》。

