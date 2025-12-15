MC夢逆風挺朴娜勑&曹世鎬，痛斥「翻舊片」輿論追殺！點名李孝利&梁世燦

近期因職場霸凌、非法注射等爭議暫停活動的朴娜勑，以及身陷黑道疑雲的曹世鎬，意外獲得大砲級聲援！歌手MC夢在個人社群公開為兩人抱不平，直言：「真的太過分了！」並以自身經歷痛斥落井下石的爆料風氣。

MC夢痛批部份媒體與網友，翻出過去節目片段來放大檢視，「以前在綜藝裡大家笑著看、覺得好笑的內容，現在卻被拿來說成好像早就預言了一切，這真的是人能做的事嗎？」



他也分享自己過去的親身經歷，提到曾在節目《Star King》中，被一名小小算命師誤認成別人而說出玩笑般的預言，結果事後卻被外界當成「神準預測」來消費，甚至成為對方賺錢的工具。當時那名孩子的父親還特地到後台道歉，表示只是認錯人、開個玩笑，但 MC夢感嘆，「有時候一句話，卻可能讓某個人痛苦好幾年，甚至連站起來都做不到。」

對於近期因爭議而退出節目的的藝人，MC夢也語重心長地表示：「如果真的有做錯，就不要躲，誠實說清楚，該挨罵就挨罵。」他更直言不諱地批評，「公職人員闖禍，隔天照樣上班被罵一罵就算了，憑什麼藝人的工作就要被整個奪走？」MC夢也點名過去在節目中提到朴娜勑酒後行為的李孝利與梁世燦，表示那不過是私下朋友間的玩笑話，「為什麼現在卻一句話都不敢說，還要看人臉色？」



針對朴娜勑，MC夢則給出實際建議，直言應該與經紀人「真心協商」，「該道歉的就道歉，就算有冤屈，現在說實話也已經不算早了」。他也坦言，對方似乎已經準備打上億元的官司，「醫療法違規就依法受罰，重點是把立場整理好，只說事實。」

MC夢最後感嘆，年末大家其實都過得不輕鬆，「沒有人閒到會因為討厭朴娜勑或曹世鎬而每天盯著他們。」他鼓勵兩人不要逃避，「該被罵就被罵，但不要像我一樣躲太久，之後再回來，繼續讓大家笑。」同時也不忘狠酸演藝圈，「娛樂圈真的很現實，也很沒義氣。」

此外，朴娜勑因遭前經紀人指控「職場霸凌」與「濫用權力」，目前已全面中止演藝活動。前經紀人指她強迫陪酒、跑腿買下酒菜、整理派對善後，甚至 24 小時待命，還涉及代開處方、酬勞未給等問題，並以名譽毀損、違反資訊通信網法與侵佔等罪名提告；朴娜勑則反控對方恐嚇勒索。



曹世鎬也因捲入「黑道交情說」而全面退出節目。 爆料者A某指控，曹世鎬與涉嫌國內最大非法洗錢組織的黑道大哥B某關係密切，不僅替實質對方掌控的連鎖品牌宣傳，還收下高價禮物，引發外界譁然，相關爭議持續延燒中。



