安普賢＆李主儐26公分最萌身高差成《春日狂熱》亮點！安普賢：這種「體型差化學反應」真的很少見！

安普賢與李主儐主演的《春日狂熱》還沒開播就已經引起熱烈討論！大家是不是也超期待他們的合作呢？

tvN新劇《春日狂熱》（Spring Fever）講述性格冷漠的鄉間小學老師尹春（李主儐 飾）和熱情如火全身充滿結實肌肉的男子宣在奎（安普賢 飾），逐漸融化彼此心靈，充滿粉紅氛圍的春日羅曼史。



安普賢在劇中飾演「需要注意的人物」宣在奎，一位常以異想天開行動讓村子沸騰的角色。他體格健壯、肌肉發達，外表給人強勢或具威嚇感的印象，因此經常被誤解。然而，他其實是 JK Power Energy 的代表，個性善良、樂於助人，私底下還有「姪子傻瓜」的溫暖一面。



李主儐則飾演新水高中倫理教師尹春，過去性格外向、善於社交，因活潑的談吐常受到周遭關注。但因個人經歷逐漸封閉自我，主動與人保持距離、過著低調生活。在首爾時，由於學校流傳對他不利的傳聞，他自願調任到鄉下的高中。



身高187公分的安普賢，搭配161公分的李主儐，26公分的最萌身高差也成為話題亮點之一。在製作發佈會上，談到《春日狂熱》的觀看亮點，安普賢表示：「這種等級的『體型差化學反應』應該很少見（笑）。再加上方言帶來的魅力、釜山男生與首爾女生之間的逗趣互動，頻率看起來好像不太對，卻又意外聊得來，這些都是這部作品的可愛看點。」

李主儐更是大力稱讚：「我覺得這部戲真的把安普賢前輩的身體條件發揮到100%。他的體能強到讓人懷疑是不是天生就不一樣，任何高難度要求都能輕鬆完成。那種就算去參加鐵人三項也一定能奪冠的體力和體格，本身就超有魅力！」



而《春日狂熱》改編自白敏雅的同名網絡小說，由《君主—假面的主人》、《和我老公結婚吧》朴元國導演執導，將在明年1月5日播出。

