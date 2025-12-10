曹世鎬因爭議下車！劉在錫獨自主持的《劉QUIZ》會找接任者嗎？官方透露「正在討論中」

因被捲入與黑道相關的疑雲，曹世鎬決定自行退出《劉QUIZ ON THE BLOCK》與《兩天一夜》，此時《劉QUIZ》官方也正苦惱於後續的替代方案。

9日，tvN 熱門綜藝節目《劉QUIZ》相關人士表示：「我們尊重曹世鎬在深思熟慮後，做出了退出節目的決定。曹世鎬將不會參與節目後續的錄製工作。」並說明了立場。



目前已完成兩週份量的節目錄影，製作組表示：「該部分將依照原定編排播出；而本週錄影因已與預定出演的來賓約定，因此難以取消，將在沒有曹世鎬的情況下進行。今後也會繼續努力，為大家帶來精彩的節目。」

《劉QUIZ》自試播起，便以劉在錫、曹世鎬兩位 MC 在街頭隨機訪問市民的形式獲得大量喜愛。即使後來改為室內錄影、事前邀請嘉賓，兩人的化學反應依然是節目發展的核心，因此如何填補曹世鎬的空缺也備受關注。





官方則向韓媒TVDaily表示：「是否尋找曹世鎬的接任者仍在討論中，尚未有定案。」謹慎地留下這樣的回應。



近期曹世鎬因網路上有人爆料其友人涉及組織犯罪而陷入爭議。爆料者 A 某聲稱他與曹世鎬交情超過10年，甚至收到高價禮物，提出相關疑點。對此，曹世鎬方面強調：「的確是熟人，但除此之外的主張皆毫無根據。」並預告將對爆料者採取法律行動。



然而在數日爭議後，曹世鎬於昨天（9日）上午宣布退出 tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》與 KBS2《兩天一夜》。他親自對外說明並為一連串的爭議致歉，表示：「雖然確實是熟人，但因那段關係而提出的各種疑惑全都不是事實。」並否認曾為特定人士做宣傳、收受金錢等傳聞，同時也強調，之後將對惡意散佈不實訊息者採取更嚴正的法律行動。

