繼ITZY、SJ-D&E、權恩妃與FTISLAND等，Apink鄭恩地也受中職球團邀約降臨大巨蛋

台灣中華職棒不曉得從何時開始悄悄形成一股「韓流」競爭氣氛，賽後演唱會邀請誰、音響燈光設備要設置得如何，球團積極舉行並跨海邀約，球迷間也興奮討論並持續敲碗想看到的K-POP歌手，最新受邀的是Apink主唱鄭恩地！

台鋼雄鷹球團今（20）日重磅宣布，將在9月27日「心動時刻」主題日邀請到鄭恩地，提及她是「全能性藝人aka Apink主唱」，沒錯，鄭恩地不僅是2.5代人氣女團Apink主唱，也是solo歌手與演員。台鋼官方貼文還提到她卓越的唱功和扎實演技，邀請可能只看過她戲劇作品《請回答1997》、《酒鬼都市女人們》還有《她的日與夜》的球迷朋友們，一起進場聆聽她的歌聲。



有趣的是，台灣網友得知消息，除了敲碗Apink整團之外，還有人敲碗今年和鄭恩地合體而引爆話題的《請回答1997》搭檔徐仁國，還有剛在《24小時健身俱樂部》搭檔「健身CP」的李濬榮能否一同出現，也有人開始點名還沒邀過K-POP歌手的球團了XD。

說到邀請K-POP本土歌手（GENBLUE幻藍小熊等台韓跨國的團體不計入）演唱的球團，去年中信兄弟邀了泫雅開第一炮，今年就豐富了，味全龍有NMIXX與Gyubin，整個聯盟明星賽有i-dle的Minnie，中信兄弟有ITZY和Super Junior-D&E，富邦悍將有權恩妃和FTISLAND，現在台鋼雄鷹也有Apink鄭恩地，大家開始期待統一獅和樂天桃猿，何時也能請到K-POP歌手登台了。

*延伸閱讀：

‎〈NMIXX成中職首個開球韓團！海嫄開球初體驗獻味全龍，美貌與完美弧線為上週演唱會丟球雪恥XD〉‎

‎〈i-dle Minnie登台北大巨蛋開球開唱甜喊「緊張」！「中職小可愛」江坤宇比愛心太羨慕～〉‎

‎〈ITZY受邀中信兄弟開球表演誠意超高！中文親念先發打序、台語問候、talk三句不離兄弟〉‎

‎〈開球也要打架！？SJ-D&E受中信兄弟邀請表演又是場盛宴！即興加入應援舞又喊兄弟冠軍〉‎

‎〈大合唱「到南部弄假牙」！FTISLAND受富邦悍將邀約演唱還帶來兩首棒球歌！李洪基也真的有看啦啦隊！〉‎

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞