Apink鄭恩地「台南好Young」秀超穩唱功！聽聞小孩走失焦急幫喊話，牛肉湯配飯網笑邪教XD

台南市一年一度的「台南好Young」耶誕搖滾演唱會20日展開，當日邀請到Apink主唱鄭恩地跨海來台獻唱。

恩地當日獻唱了〈Hopefully sky〉、〈AWay〉、〈You're My Garden〉（《大力女子都奉順》OST）與〈Blue Whale〉，甚至還有自己和徐仁國合演《請回答1997》合唱的名曲〈All For You〉！選曲都相當正向、撫慰人心，也帶現場民眾、電視機前的觀眾片刻走入追劇回憶。鏡頭拍到底下不少Apink粉絲Panda到現場支持偶像，舉起來的手燈頓時成為粉紅貓熊海呢！應援聲亦清楚地被收音。



恩地演唱期間一度出現插曲，主持人籃籃緊急說明有個小朋友和爸爸走散，小朋友人在服務台，請爸爸趕緊到服務台和小朋友會合。或許是因為「小朋友找爸爸」的情景比較少見，台下出現零星笑聲，但恩地聽到倒是一臉焦急地幫忙喊話：「爸爸要趕快去找孩子了！這是很大的事情！」或許是怕場面太嚴肅，恩地還用像和小孩子訓話的語氣說：「爸爸有看到過去了吧？一定要找到小孩！不能留下來和我一起唱這首歌喔！」她也順勢宣導若民眾看見單獨的小朋友，一定要幫忙送到服務中心。



恩地整場演出不僅讓人欣賞到她的高水準唱功，還有心善的一面呢！不過還有件有趣的事是，她透露自己在台南喝了牛肉湯，還泡飯吃，「好吃好吃」，結果引發台灣網友笑說「泡飯吃是邪教」、「韓國人真的什麼湯都要配飯」XD。

▼恩地結束後發文：「今年在最後一場演出在台南。#很開心 #謝謝陪伴我的Panda」底下正有網友表示自己被她的善良和歌聲圈粉！



