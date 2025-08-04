開球也要打架！？S J-D&E受中信兄弟邀請表演又是場盛宴！即興加入應援舞又喊兄弟冠軍

繼2日大勢四代女團ITZY的誠意滿滿演出後，昨（3）日中華職棒中信兄弟球團邀請到「台灣灶咖男團」Super Junior小分隊D&E（東海、銀赫）演出，又是場盛宴，再度圈粉無數！

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Super Junior-D&E昨穿著親自設計的聯名球衣登場，銀赫表示很榮幸受邀、「D&E Brothers」會為中信兄弟盡全力加油，而東海開口又是苦練過的中文：「象迷的粉絲朋友們，我希望大家愉快的，非常感謝參加這邊（這次活動），（希望）我們過得愉快的，謝謝，我愛你們。」東海前陣子才被一名翻譯Yunie透露，演出前請教她並努力雕琢發音，此次東海再開口，可以想像事前可能又練習了幾次，且疑似做了功課知道中信兄弟球迷叫「象迷」！（按：也有人認為他說的是「上面的粉絲朋友們」）



兩人開球一個投球一個打擊，由中信兄弟隊長王威晨接捕。東海拿著繡D&E和Brothers的手套帥氣站上投手丘，但沒想到投出了個挖地瓜近身球！？不滿的銀赫摸著屁股倒地求交代，誰知東海只是雙手一攤，兩個人戰火一觸即發衝向對方扭打……王威晨也衝上去拉開兩人，示意他們倆也是「Brothers」，兩人才盡釋前嫌(?)。這段開球笑翻所有E.L.F.和&（Annie）了，畢竟「打架」、「吵架」是Super Junior經典哏，看感情好的「赫海CP」扭打又更有趣了（打情罵俏？），銀赫踢那一腳也彷彿似曾相識！象迷看了可能也覺得很有趣，王威晨像是一起set好的，配合演出後還鬆一口氣？



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D&E結束開球後仍在看台上觀賞整場比賽，現場鏡頭不時會捕捉兩人投入且跟著歡呼甚至跳應援舞的畫面，投入的模樣讓象迷都稱讚。據悉E.L.F.、&也相當守秩序，並沒有為了近距離接觸兩人，而離開位置影響他人觀賞球賽。D&E看沒多久還當場喝起啤酒，相當chill。東海也馬上在IG分享和銀赫喝台灣啤酒的畫面，並tag台啤官方IG，讓粉絲笑說：「這是自薦代言嗎？」。



▼Threads網友分享兩人真的很投入球賽



賽後表演D&E一樣給予滿滿誠意！D&E仍穿著親自設計的聯名球衣，舞群全「黃袍加身」穿著兄弟主場球衣，首首High歌炒熱氣氛，搭配中信球團為演唱會準備的燈光、噴射火花，不時引爆氣氛！其中〈Danger〉尾聲突然爆出火花秀，是真的「Danger」嚇著現場不少人呢！



「大家開心嗎」、「大家的熱情很好」、「（球衣）大家好看嗎」、「大家一起唱好不好」、「大家準備好了嗎」、「大家一起唱」、，兩人輪流冒中文備受親切，〈Oppa, Oppaa〉一曲還即興改歌詞「Welcome to the Taipei Dome（臺北大巨蛋）」、「I say『中信』You say『Brothers』」，和觀眾互動非常好，兩人更即興加入了今年兄弟主題曲〈進化〉的應援舞步！帶領著舞群一起「進化」，現場氣氛嗨到最高點！



在以為〈Oppa, Oppaa〉要結束時，又加入了兄弟啦啦隊Passion Sisters大陣仗共舞。末曲〈Run Away〉喊「大家（站）起來」，東海還特別到球員休息室和一名錄影的小女孩互動，麥克風遞給她唱，最後在頭上一吻！網友都激動喊「為什麼這個小女孩可以」！據說小女孩是投手李振昌的女兒，大家都羨慕不已！



▼〈Run Away〉有幕「高難度」動作沒收錄到，東海躍過銀赫（有粉絲分享東海跳完和攝影師距離很近，可能是因此畫面無法使用）



結尾兩人還不忘自家演唱會必備的大合照環節，喊「中信Brothers Champion」和廣大象迷、E.L.F.、&留下珍貴紀念。從開球到演唱會都在台灣Threads上引起熱門討論，網友紛紛讚許「非常圈粉」，對此E.L.F.完全不吝嗇，冒著演唱會可能更多人搶票的風險，留言熱情邀請加入E.L.F.大家庭。



▼Threads熱烈討論D&E表演極有誠意，部分貼文還破萬按讚



▼D&E開球及演唱會全場影片



順帶一提，其實D&E在正式登場幾日前，親自設計的球衣就已引發討論潮。球衣兩日販售限量六千件，許多人早好幾小時甚至「夜排」，現場大批人潮排隊但有工作人員維持良好秩序，足見球團對此次合作之重視。買完球衣後，現場還有D&E背板可合照，這也讓E.L.F.和&表示用心。

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