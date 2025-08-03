ITZY受邀中信兄弟開球表演誠意超高！中文親念先發打序、台語問候、talk三句不離兄弟

大勢四代女團ITZY（禮志、Lia、留眞、彩領、有娜）昨（2）日受邀來台，在臺北大巨蛋為中華職棒中信兄弟球團開球，誠意滿滿加上球團用心安排，圈粉無數！

▼「在充滿MIDZY的吶喊和應援的臺北大巨蛋迎接8月，Sooo LUCKY」



▼「很榮幸能和中信兄弟一起度過」



首先開賽前，ITZY五人輪流由應援團團長小白帶領，親自用中文念先發打序，背號加上姓名，且ITZY的招呼語還不是一般中文的「大家好」，是台語的「打給賀」！令人倍感親切。ITZY五個人一起開球還是首次，過往在韓職都沒有過完整體開球，成員也覺得新鮮，後續演唱會talk時特別感謝了球員「阿坤」江坤宇特地指導。



▼ITZY提到的賽前開球練習



ITZY賽後演唱會唱跳了高達7首歌曲，〈Girls Will Be Girls〉、〈KISS & TELL〉、〈Imaginary Friend〉、〈NOT SHY〉、〈SNEAKERS〉、〈DALLA DALLA〉、〈WANNABE〉，穿著「黃袍」中信兄弟球衣跳整場，且中途talk環節三句不離兄弟，尤其是提到去年冠軍是中信兄弟，還表示「會在韓國繼續為兄弟加油，希望今年也能獲勝」、「中信兄弟非常非常厲害，但希望能把我們的到來，當作贏球的小小因素就好了，希望下次再邀請我們來」，成員留眞的發言讓象迷（中信兄弟球迷）感到非常圈粉，且絕對歡迎ITZY再來！有網友統計過，ITZY到目前為止無論韓職還是中職，只要有成員開球都是全勝呢！說是「勝利女神」絕對稱職！



除了ITZY本身受到讚許外，兄弟球團策畫的流程、演唱會燈光與轉播亦被高度讚賞，據說演唱會導播請來的是相當了解K-POP的金鐘獎導播，還原韓國K-POP特有的運鏡。



中信兄弟贏球，加上ITZY賽前賽後的用心登場，完全是錦上添花，在X、台灣Threads上的討論還在熱烈發燒中！已有網友稱讚這場球賽的韓星開球及表演，是至今史上最強！

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