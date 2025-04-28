NMIXX成中職首個開球韓團！海嫄開球初體驗獻味全龍，美貌與完美弧線為上週演唱會丟球雪恥XD

大勢女團NMIXX（成員Lily、Haewon海嫄、Sullyoon薛侖、Bae、Jiwoo智友、Kyujin圭珍）昨27日因品牌代言而受邀中華職棒味全龍隊開球並表演，成為首個中職開球韓團，也是首個站上台北大巨蛋的韓團。

開球活動由海嫄擔任最重要的投手位置，薛侖站打擊區擔任打者，接球捕手正是經典賽資格賽台灣隊上王牌、味全龍看板球星「龍之子」徐若熙。海嫄丟出完美弧線，沒有挖地瓜也沒有暴投，丟完順間從霸氣神情轉為燦爛微笑。畫面還可看到徐若熙接到球後難掩笑容數度遮臉，拍完照一溜煙就跑了，成有趣亮點。



台灣網友笑說「徐若熙3局7K都沒笑成這樣」、「若c臉紅也是合理，NMIXX美貌真的頂，歌唱實力又好」、「笑到拿手套遮是真的有爽到」，中職官方還下標題「好想當徐若熙」呢！當天NMIXX的登場也圈到不少新粉絲，網友稱讚NMIXX漂亮、歌好聽舞蹈又不划水，且Bae等人看球時還很認真學啦啦隊應援。



NMIXX開球成為中華職棒首個韓團紀錄，而這同時是海嫄第一次開球，NMIXX 2022年曾受邀韓職LG雙子開球，但當時海嫄與智友缺席，是薛侖丟球及Bae打擊共同完成開球。Bae當時投了個挖地瓜，投完相當懊惱讓觀眾大呼可愛。



海嫄第一次開球便大獲成功，韓國網友不禁讚嘆「海嫄沒有不會的」呢！說她「開球姿勢絕了」、「又漂亮又好投」、「無所不能」、「今天怎麼這麼漂亮」……等等，也有粉絲表示自海嫄到LG雙子體驗一日棒球迷後，終於等到她開球。



搞笑的是，應該有不少上週參加NMIXX台北站演唱會的台灣NSWER，記得NMIXX丟簽名球的環節，海嫄和薛侖當時都發生「溜手」情形，直接把球往地上砸XDD，笑翻NSWER了。幸好海嫄此次完美演出，算是雪恥？不過演唱會丟的是較輕的塑膠球，手感不同情有可「嫄」XD？



▼附上NMIXX官方貼文及賽後表演飯拍



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞