i-dle Minnie登台北大巨蛋開球開唱甜喊「緊張」！「中職小可愛」江坤宇比愛心太羨慕～

韓國人氣女團i-dle主唱之一、泰國籍成員Minnie今(20)日受邀中華職棒明星賽,賽前開球加上賽後表演,替比賽增添星光,而中職「小可愛」江坤宇大膽和她比愛心更成為熱門討論啦!

Minnie穿著黑色小可愛,外搭為她特印有她名字的明星賽球衣登場,和全場四萬球迷打招呼。不愧是K-POP偶像的她,數度抓準攝影機鏡頭,讓全場觀眾與電視機的觀眾,都能夠透過螢幕清楚一賭她的美貌。



Minnie相當準地把球丟向本壘板。搞笑的是,接球的捕手、本次明星賽人氣王、人稱「小可愛」的江坤宇,一走上去合照就向Minnie要求比愛心,比一次不夠還有第二次,他竊喜的模樣也全放送了出去。主播李祐廷看了都開玩笑,說江坤宇回去應該會被老婆要求「跪算盤」,球評周正雄也說「小可愛變『小可惡』」。仔細看還可以發現,和Minnie與江坤宇一起合照的中職會長蔡其昌,看江坤宇公然「自肥」後搖了搖頭XD。



不過江坤宇所屬球隊中信兄弟訪問了江坤宇本人,江坤宇依舊表現日常靦腆,表示自己平常就有關注K-POP,笑說自己有自薦當捕手,並透露事前已和老婆討論過想和Minnie比愛心,他說:「我很怕她拒絕我啊!但是還好她沒有,跟我一起比,我覺得滿開心的。」中職也釋出一段花絮(目前已刪除),其他球員羨慕嫉妒,只有高中同隊的好友戴培峰大方喊「平鎮之光」(果然是好基友(?)),整個過程都讓球迷覺得可愛又好笑。



而Minnie開球能開如此直、直進本壘板,賽前的練習絕對有很大的幫助,原來是由今年即將退役、此次明星賽最後一舞的「大師兄」林智勝親自教學,大師兄稱讚「教到我都雞皮疙瘩」,說自己很緊張,因為女兒是粉絲,Minnie聽了相當驚喜。



賽後Minnie獻唱了Solo曲〈Blind Eyes Red〉、〈HER〉、〈Cherry Sky〉,與找來「泰籍韓團前輩」NCT Ten合唱的〈Obsession〉,最後獨自獻上團體超夯歌曲〈Queencard〉,唱之前還先帶動全場練習〈Queencard〉最有名的「阿嬤睏咖」副歌。「大家好我是i-dle的Minnie」、「奶啵啵(Neverland)在哪裡」、「真的很高興見到你們」、「真的真的很緊張」、「很緊張但是也很開心」、「台北,尖叫聲」……Minnie發揮相當多中文對話,讓粉絲忍不住再喊「不愧是‎小顆粒」。



[] มินนี่กับการแสดงเพลง Blind eyes red + HER + Cherry sky + Obsession + Queencard ในงาน CPBL All-Star Game 2025 ที่ผ่านมาค่ะ



MINNIE AT CPBL ALL STAR GAME#CPBLxMINNIE#มินนี่ #MINNIE #민니 #ミンニ #金米妮#idle #아이들 @official_i_dle



pic.twitter.com/nRpTiFELE2