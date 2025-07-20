i-dle Minnie登台北大巨蛋開球開唱甜喊「緊張」！「中職小可愛」江坤宇比愛心太羨慕～

韓國人氣女團i-dle主唱之一、泰國籍成員Minnie今（20）日受邀中華職棒明星賽，賽前開球加上賽後表演，替比賽增添星光，而中職「小可愛」江坤宇大膽和她比愛心更成為熱門討論啦！

Minnie穿著黑色小可愛，外搭為她特印有她名字的明星賽球衣登場，和全場四萬球迷打招呼。不愧是K-POP偶像的她，數度抓準攝影機鏡頭，讓全場觀眾與電視機的觀眾，都能夠透過螢幕清楚一賭她的美貌。



Minnie相當準地把球丟向本壘板。搞笑的是，接球的捕手、本次明星賽人氣王、人稱「小可愛」的江坤宇，一走上去合照就向Minnie要求比愛心，比一次不夠還有第二次，他竊喜的模樣也全放送了出去。主播李祐廷看了都開玩笑，說江坤宇回去應該會被老婆要求「跪算盤」，球評周正雄也說「小可愛變『小可惡』」。仔細看還可以發現，和Minnie與江坤宇一起合照的中職會長蔡其昌，看江坤宇公然「自肥」後搖了搖頭XD。



不過江坤宇所屬球隊中信兄弟訪問了江坤宇本人，江坤宇依舊表現日常靦腆，表示自己平常就有關注K-POP，笑說自己有自薦當捕手，並透露事前已和老婆討論過想和Minnie比愛心，他說：「我很怕她拒絕我啊！但是還好她沒有，跟我一起比，我覺得滿開心的。」中職也釋出一段花絮（目前已刪除），其他球員羨慕嫉妒，只有高中同隊的好友戴培峰大方喊「平鎮之光」（果然是好基友(?)），整個過程都讓球迷覺得可愛又好笑。



而Minnie開球能開如此直、直進本壘板，賽前的練習絕對有很大的幫助，原來是由今年即將退役、此次明星賽最後一舞的「大師兄」林智勝親自教學，大師兄稱讚「教到我都雞皮疙瘩」，說自己很緊張，因為女兒是粉絲，Minnie聽了相當驚喜。



賽後Minnie獻唱了Solo曲〈Blind Eyes Red〉、〈HER〉、〈Cherry Sky〉，與找來「泰籍韓團前輩」NCT Ten合唱的〈Obsession〉，最後獨自獻上團體超夯歌曲〈Queencard〉，唱之前還先帶動全場練習〈Queencard〉最有名的「阿嬤睏咖」副歌。「大家好我是i-dle的Minnie」、「奶啵啵（Neverland）在哪裡」、「真的很高興見到你們」、「真的真的很緊張」、「很緊張但是也很開心」、「台北，尖叫聲」……Minnie發揮相當多中文對話，讓粉絲忍不住再喊「不愧是‎小顆粒」。



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