大合唱「到南部弄假牙」！FTISLAND受富邦悍將邀約演唱還帶來兩首棒球歌！李洪基也真的有看啦啦隊！

二代人氣樂團FTISLAND（李洪基、李在真、崔敏煥），與「水彈女神」IZ*ONE權恩妃，昨（17）日受邀中華職棒富邦悍將球團帶來賽後演唱會，FTISLAND在台灣知名的「到南部弄假牙」一曲〈壞女人〉果真引爆氣氛！

FTISLAND昨一連帶來了〈Theory of Happiness〉、〈疾風街道〉、〈THUNDERSTORM〉、〈AQUA〉、〈LIMITLESS〉、〈Sage〉與〈壞女人〉，最後一首〈壞女人〉果然成功帶領全場大合唱！主唱李洪基也知道〈壞女人〉歌詞有空耳迷因「到南部弄假牙」，在台灣非常紅，事先引領大家、聽大家自然接唱副歌都忍不住笑出來！當天入場人數可是有3萬1588人，有網友發現轉播時「男聲」聲音明顯，很顯人球迷路人粉都會唱！果真是十多年前紅遍台灣的「到南部弄假牙」神曲！



另外，FTISLAND還配合棒球主題，歌單裡〈疾風街道〉和〈LIMITLESS〉都和棒球息息相關。其中〈疾風街道〉並非自身的歌曲，但卻是韓國職棒球場上的經典歌！〈疾風街道〉最初是動畫《筋肉人二世》韓版的主題曲，由柳政錫（유정석）所演唱，歌曲發行後七年，據說是當初觀看的學生都長大了，將歌曲應用在各種運動會與體育賽場上，才讓歌曲突然爆紅，後來又被韓職韓華鷹應援團長洪昌華拿來編舞製作成應援歌曲，歌曲在韓職，甚至傳到中華職棒讓球迷都耳熟能詳。FTISLAND去年也曾翻唱〈疾風街道〉受到廣大迴響。



另一首〈LIMITLESS〉，則是FTISLAND為棒球主題實境綜藝《花火野球》創作的原聲帶，《花火野球》即Netflix播映的人氣棒球實境綜藝《出球制勝》（最強野球）衍生節目。《出球制勝》因為演出球員有許多退役球星，加上是真的打比賽自成聯盟，在韓國非常受歡迎，國際間加上Netflix播映受到加持，然而今年2月因電視台JTBC和製作公司Studio C1出現版權糾紛拆夥，Studio C1帶走《出球制勝》演出者自行推出《花火野球》並選擇在YouTube播映，形成兩個節目。FTISLAND特別帶來〈疾風街道〉和〈LIMITLESS〉和棒球迷產生共鳴炒熱氣氛，被讚許用心。



Threads上不少網友、粉絲都說李洪基看起來「特別開心」竟還主動比愛心，還有粉絲拍下都唱了七首後，李洪基唱嗨了問團員和團隊「還有歌曲嗎」，結果被否認後嘟嘴對著觀眾席，只好表示接下來在台灣還有演唱會，邀請大家能來聽。還有，李洪基先前曾在演唱會上提到自己受邀富邦悍將賽後演唱會一事，曾開心地喊「我要去看啦啦隊」，昨晚有粉絲拍了啦啦隊tag他，果真被轉發！相當有趣（讀者可前往李洪基IG限動觀看）。



另外，今年又一次參加「Waterbomb」音樂節，再次因火辣身材引爆話題的權恩妃，昨再次帶來當時的表演〈Crazy in Love〉，還有自身歌曲〈Door〉、〈Beautiful Night〉與〈Hello Stranger〉，也受到熱烈歡迎，據說現場應援聲同樣非常大。



接下來FTISLAND和權恩妃都有在台灣的專場演出，上述李洪基所說的正是「2025 FTISLAND LIVE ‘MAD HAPPY’」台北場，10月11、12日兩場於台大綜合體育館，權恩妃則是9月20日「KWON EUNBI ‵THE RED′ CONCERT」台北場於Legacy MAX。

