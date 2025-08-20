继ITZY、SJ-D&E、权恩妃与FTISLAND等，Apink郑恩地也受中职球团邀约降临大巨蛋

台湾中华职棒不晓得从何时开始悄悄形成一股「韩流」竞争气氛，赛后演唱会邀请谁、音响灯光设备要设置得如何，球团积极举行并跨海邀约，球迷间也兴奋讨论并持续敲碗想看到的K-POP歌手，最新受邀的是Apink主唱郑恩地！

台钢雄鹰球团今（20）日重磅宣布，将在9月27日「心动时刻」主题日邀请到郑恩地，提及她是「全能性艺人aka Apink主唱」，没错，郑恩地不仅是2.5代人气女团Apink主唱，也是solo歌手与演员。台钢官方贴文还提到她卓越的唱功和扎实演技，邀请可能只看过她戏剧作品《请回答1997》、《酒鬼都市女人们》还有《她的日与夜》的球迷朋友们，一起进场聆听她的歌声。



有趣的是，台湾网友得知消息，除了敲碗Apink整团之外，还有人敲碗今年和郑恩地合体而引爆话题的《请回答1997》搭档徐仁国，还有刚在《24小时健身俱乐部》搭档「健身CP」的李浚荣能否一同出现，也有人开始点名还没邀过K-POP歌手的球团了XD。

说到邀请K-POP本土歌手（GENBLUE幻蓝小熊等台韩跨国的团体不计入）演唱的球团，去年中信兄弟邀了泫雅开第一炮，今年就丰富了，味全龙有NMIXX与Gyubin，整个联盟明星赛有i-dle的Minnie，中信兄弟有ITZY和Super Junior-D&E，富邦悍将有权恩妃和FTISLAND，现在台钢雄鹰也有Apink郑恩地，大家开始期待统一狮和乐天桃猿，何时也能请到K-POP歌手登台了。

