破天荒！Super Junior釋出《Super Show 10》品牌影像，三公司SM、ODE、Antenna聯合！

Super Junior（利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭、圭賢）20週年第十次世界巡迴演唱會本週五22日就要開跑，昨20日釋出了品牌形象影片，感動無數粉絲E.L.F.。

眾所皆知，Super Junior 2023年三名成員銀赫、東海、圭賢離開待了十幾、二十年的SM娛樂，銀赫與東海找Super Junior經紀人室長元永善自立門戶「ODE娛樂」，圭賢轉投知名音樂人柳喜烈創立的Antenna。雖說離開SM娛樂，但也非完全脫離，三人仍簽了團體約，團體活動仍非常豐富，還會以各種方式合體，給E.L.F.極大的安全感。



ODE娛樂是成員自己開的公司不說，Antenna對圭賢的團體活動也非常支持。Antenna官方社群曾公開幫Super Junior活動宣傳，圭賢還透露過自己在簽約時，講明了想優先考慮Super Junior的活動，Antenna以一句「理所當然」馬上答應。圭賢也說自己在Super Junior的收益是不用讓Antenna分成的，他認為這對Antenna來說應該是損失，不過Antenna仍以一句「這是你起始的團體」給予他相當的空間。



雖然E.L.F.間都知道整個團體沒變，但相當有搞笑魂的9人，時不時會拿分家當哏開玩笑，不過這次《Super Show 10》品牌形象影片……

「相會，每一顆心相會。舞台一個個，影像一個個，初次準備的心意。」從拍攝幕後工作人員開始，再轉到SM成員們打鬧、在看見鏡頭後尷尬職業燦笑（櫥窗團體？），接著是相親相愛的ODE東海和銀赫，還有Antenna一個人埋頭但有工作人員提醒的圭賢……



「公司雖然不同，卻同心。SM、ODE、Antenna相遇了。再次．最初的．心意。」雖然還是職業笑容，但9個人站在了一起要回歸初衷，在他們背後一起進出、替成員們張羅大小事的經紀人也一同入鏡，又一次強調了三家公司聯合概念。



雖有一些韓國網友笑說這支影片像是公益廣告，但更多的是又一次帶給E.L.F.的安全感，許多人都感嘆Super Junior真的非常不容易、凝聚力非常強，又一次被感動。

特別的是，影片裡直接用了SM、ODE和Antenna的Logo，加上各家經紀人入鏡，代表三家公司都同意甚至參與了此影片製作，和單純支持旗下藝人在別家公司活動的意義又不一樣了。雖然K-POP裡也有一些團體分家後仍會合體活動的例子，但如此公開地合作可能是破天荒了！



《Super Show 10》就在本週22日起開跑，海外場會最先來到香港，9月5日、9月6日，而台灣的台北場11月15日、11月16日今公開開賣時間與相關規則，許多E.L.F.都摩拳擦掌準備搶票了。

