ADOR告Danielle索賠431億！從NewJeans除名後立即起訴，由「HYBE-閔熙珍」糾紛法庭審理

NewJeans所屬經紀公司ADOR昨日宣佈與Danielle解除專屬合約後，隨即向法院遞交訴狀，針對 Danielle 及其家人、前代表閔熙珍提起違約金及損害賠償訴訟，索賠金額高達 431 億韓元。倘若Danielle的違約行為被認定為「故意」，那麼即便申請破產也無法減免罰金債務。

根據法界最新消息，本案已分配至首爾中央地方法院民事合議 31 庭，該庭目前正同時審理 HYBE 與閔熙珍之間兩件糾紛。 目前，首場辯論日期尚未敲定。

雖然 431 億韓元的數字震撼業界，但仍低於先前律師依據年營收試算的「理論最高值」1080 億韓元。 據分析，ADOR 此舉可能是考量到法院過往對天文數字違約金多有減免，因此提出了相對具體且具備追討可能性的金額。



回顧事件，NewJeans 成員於去年 11 月以閔熙珍（ADOR前代表）遭解職為由宣佈解約，但 ADOR 在隨後的「專屬合約有效確認訴訟」中勝訴，拿回了主導權。

在法院判決後，成員 Haerin 與 Hyein 已於上個月率先回歸公司，昨日（29日）ADOR宣佈Hanni也確定回歸，Minji尚在最終協商，而Danielle則被公司判定「難以共事」，最終遭到通報解除合約並立即提起訴訟。

法律界人士指出，ADOR 雖然未公開 Danielle 具體違反了哪項合約，但聲明中隱含了將其行為定調為「故意」違約的主張。若其行為被認定為基於故意，由此產生的損害賠償債務將可能成為「非免責債務」，即便債務人申請個人更生或破產，這筆債務也無法獲得減免。



值得注意的是，負責本案的民事合議 31 庭目前也正在審理HYBE 對閔熙珍提起的「股東間合約解除確認訴訟」，以及閔熙珍對 HYBE 提起的 260 億韓元「看跌期權訴訟」。

HYBE 在去年 8 月表示已解除與閔熙珍的股東間合約，而閔熙珍於去年 11 月通報將行使 ADOR 股份的看跌期權。 對此，HYBE 主張閔熙珍「一邊領取高額薪水，一邊在背後策劃挖走 NewJeans」，因其違約行為導致合約早已解除，故該權利失效，看跌期權也隨之消滅。 閔熙珍則堅持，行使看跌期權時合約並未解除，認為 HYBE 的確認訴訟並無必要。

