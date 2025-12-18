經典女團 Apink 喜事連連！普美結婚+團隊一月將以新歌〈Love Me More〉回歸歌壇

女團 Apink 於今天（18日）透過官方社群平台公開第 11 張迷你專輯《RE : LOVE》的曲目表，引發粉絲關注。

根據曲目表，新專輯共收錄 5 首歌曲，包括主打歌〈Love Me More〉，以及〈Fizzy Soda〉、〈Birthday Cake〉、〈Sunshine〉、〈牽著我的手〉。



〈Love Me More〉不僅是先前預告影片中公開的關鍵字，同時也是本次的主打歌名。Apink 將在久違的新專輯中，以「愛情故事」作為主軸，展現團體一貫的經典情感與敘事風格。



《RE : LOVE》是 Apink 宣告 2026 年出道 15 週年活動正式啟動的專輯，自發表消息以來便受到全球樂迷的熱烈討論。隨著曲目名稱公開，也進一步提升了外界對專輯完成度的期待。

Apink 作為代表 K-pop 全世代的長壽女團，持續展現不變的實力與團隊默契，並在清純概念的基礎上不斷變化，建立出團隊獨有的風格。



本次專輯將重新定義「愛」，描繪透過愛而獲得療癒的過程。Apink 將在新的一年，透過〈Love Me More〉傳遞溫暖而正向的訊息，令人期待。

迎來出道 15 週年的 Apink，全新迷你專輯《RE : LOVE》將於 2026 年 1 月 5 日下午 6 點，透過各大線上音源平台正式發行。

