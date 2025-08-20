緋聞回憶殺！金鍾國宣佈婚訊，同天尹恩惠發照片眼冒「破碎的心」：理想伴侶要滿足這些條件

人氣歌手兼綜藝咖金鍾國近日親自宣佈結婚消息，瞬間引發演藝圈熱議。特別是他過去在綜藝節目中與《X-Man》合作時曾被配對的女演員尹恩惠，也因此再次成為焦點。

除了在官咖通過親筆信發佈婚訊之外，金鍾國在同一天於京畿道平澤錄製SBS綜藝《Running Man》時，向節目成員透露結婚消息。 起初成員們還以為是惡作劇鏡頭，但很快就確認了他是真心宣佈，紛紛送上祝福。製作團隊表示，原本錄影將於9月7日播出，但因應金鐘國驚喜宣布結婚的熱烈反應，播出時間提前到本月31日。



消息一出不僅在韓國，連中國SNS微博、小紅書也迅速掀起熱議，「金鍾國結婚」更登上中國熱搜。 而「金鍾國 尹恩惠」也同時成為熱門搜尋，網友對尹恩惠的近況充滿好奇。 當天尹恩惠在自己的IG上分享了Baby V.O.X演唱會排練影片，並使用了兩個「破碎的愛心」表情，引發粉絲討論。

回顧兩人的交情，金鍾國與尹恩惠曾在《X-Man》節目中被安排「loveline」，深受觀眾喜愛。 但尹恩惠在2022年就曾對外澄清與金鍾國的戀愛傳聞「並非事實」，畫下明確界線。



最近尹恩惠也在自己的YouTube頻道分享了對理想結婚對象的看法。 她表示：「對我而言，最重要的是品格與誠實。 能夠擁有相同的宗教信仰與價值觀也很重要。」她特別強調：「最終還是誠實最重要。」透露出她對婚姻的真實想法。

