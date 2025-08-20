绯闻回忆杀！金钟国宣布婚讯，同天尹恩惠发照片眼冒「破碎的心」：理想伴侣要满足这些条件

人气歌手兼综艺咖金钟国近日亲自宣布结婚消息，瞬间引发演艺圈热议。特别是他过去在综艺节目中与《X-Man》合作时曾被配对的女演员尹恩惠，也因此再次成为焦点。

除了在官咖通过亲笔信发布婚讯之外，金钟国在同一天於京畿道平泽录制SBS综艺《Running Man》时，向节目成员透露结婚消息。 起初成员们还以为是恶作剧镜头，但很快就确认了他是真心宣布，纷纷送上祝福。制作团队表示，原本录影将於9月7日播出，但因应金钟国惊喜宣布结婚的热烈反应，播出时间提前到本月31日。



**相关内容：62亿豪宅＋精子检查＝结婚公式？其实，金钟国早就藏不住了

「LA Victoria」就是她？金钟国宣布结婚，传新娘是38岁美貌CEO！婚后忙行程无暇度蜜月

消息一出不仅在韩国，连中国SNS微博、小红书也迅速掀起热议，「金钟国结婚」更登上中国热搜。 而「金钟国 尹恩惠」也同时成为热门搜寻，网友对尹恩惠的近况充满好奇。 当天尹恩惠在自己的IG上分享了Baby V.O.X演唱会排练影片，并使用了两个「破碎的爱心」表情，引发粉丝讨论。

**相关内容：金钟国&尹恩惠「同店认证照」曝光，恋爱传闻再被提起！「手抄简讯、理想型」多次引联想

《认识的哥哥》尹恩惠畅谈与金钟国的经典场面，当时连父母都以为两个人真的在交往

回顾两人的交情，金钟国与尹恩惠曾在《X-Man》节目中被安排「loveline」，深受观众喜爱。 但尹恩惠在2022年就曾对外澄清与金钟国的恋爱传闻「并非事实」，画下明确界线。



最近尹恩惠也在自己的YouTube频道分享了对理想结婚对象的看法。 她表示：「对我而言，最重要的是品格与诚实。 能够拥有相同的宗教信仰与价值观也很重要。」她特别强调：「最终还是诚实最重要。」透露出她对婚姻的真实想法。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻