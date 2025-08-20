「LA Victoria」就是她？金鍾國宣佈結婚，傳新娘是38歲美貌CEO！婚後忙行程無暇度蜜月！9月5日大婚

49歲的「國民單身漢」金鍾國傳出喜訊！他於8月18日透過官咖親筆信宣佈：「我要結婚了。」同一天上午，他也在參與錄製的SBS綜藝節目《Running Man》中親口公開婚訊，並當場接受成員與工作人員的祝福。

金鍾國方面相關人士表示，他選擇在《Running Man》中宣佈是因為對節目有著深厚的信任。 不過關於婚禮細節及新娘訊息，則低調回應「請透過節目確認」，其餘一概保密。 據悉婚禮將以非公開形式舉行，僅邀請家人與至親好友參加。

雖然喜訊公開，但新娘身分仍然成謎。官方僅透露女方並非演藝圈人士，除此之外沒有更多資訊。與此同時，YouTube 與部份韓網社群則盛傳新娘是一名定居美國的38歲化妝品公司CEO。



事實上早在 2018年就曾有「金鍾國LA女友」的傳聞。 好友車太鉉也在多個綜藝節目中提及金鍾國經常飛往美國洛杉磯，引發外界猜測。2020年，更有一名留學生觀眾向《Running Man》爆料，自己在洛杉磯偶遇金鍾國，當時他身邊陪伴著一名「氣質出眾的韓裔女性」，因而點燃「LA 女友」傳聞。 綜藝人鄭亨敦甚至曾開玩笑說，女方名叫「Victoria」，讓外界更加好奇金鍾國是否真的與傳聞中的「LA Victoria」修成正果。

不過，金鍾國所屬社與親近人士均保持謹慎態度，僅表示除了金鍾國在粉絲咖啡館的親筆信之外，沒有任何可對外公開的訊息，強調這是歌手的私人領域。

至於婚後計劃，相關人士透露目前金鍾國行程繁忙，固定出演的節目與工作已排定，因此短期內不會安排蜜月旅行。至於後續婚禮細節與相關安排，將視情況再行通知媒體。金鍾國對未婚妻「嚴防死守」，同時又不去度蜜月，也引得網友們猜測不易，表示「難道是懷孕了？」

*最新消息更新：

據韓媒「My Daily」獨家消息，金鐘國的婚禮定在了9月5日，僅舉辦一場邀請親朋好友的低調婚禮，知情人士還透露「會邀請因綜藝節目而結緣的同僚」。

