孫藝真坦言為了《徵人啟弒》練習3個月的舞蹈！結果受到朴贊郁導演嚴厲評價，舞蹈畫面全被剪掉

孫藝真練了3個月的舞蹈，被朴贊郁導演指責震驚，她還委屈說：全被剪掉了 XD

預計在9月上映，著名導演朴贊郁的新電影《徵人啟弒》講述一位對自己生活感到無比滿足、認為「已經擁有一切」的上班族「萬秀」（李炳憲 飾）突然遭到解僱後，為了守護妻子與兩個孩子，以及好不容易才買下的房子，決心展開一場屬於自己的「再就業之戰」的故事。



這也是孫藝真與玄彬結婚，還有生下兒子等經歷空白期後，時隔7年回歸大銀幕。孫藝珍在發佈會上表示：「這是一部時隔很久的電影，很榮幸通過朴贊郁導演的作品與大家見面。能和真正喜歡的、感嘆的演員們一起合作，心情非常好也很激動。馬上就要上映了，很好奇大家會怎麼看。」



之後，孫藝真還分享了拍攝幕後花絮，她說：「因爲（有舞蹈鏡頭）經常練習舞蹈，本來以爲導演會在作品中展現給大家，但事實並非如此。更令人震驚的是，導演說『聽說你練習很多次，本來以為你會做得很好，但沒有到那個程度啊！』我心裡想著怎麼能那樣說呢～」引發現場一陣笑聲。

孫藝真接著：「爲了那個場面，我練習2～3個月，結果導演那麼明目張膽地說出來，讓我非常震驚。甚至我看過已經完成的電影，舞蹈鏡頭全被剪掉了。」之後有人詢問朴贊郁導演「孫藝真的舞蹈實力有這麼糟糕嗎？」結果...朴贊郁導演保持沈默，讓人更加好奇孫藝真的舞蹈水平了，之後有機會可以上傳到 IG 讓大家看看呀 XD



【影片 2：54 處開始】



