62億豪宅＋精子檢查＝結婚公式？其實，金鍾國早就藏不住了

韓國「肌肉麥克風」兼「國民單身漢」金鍾國（49歲）終於宣佈：我要結婚了！

18日上午金鍾國透過官方粉絲俱樂部發文：「我結婚啦！」這句直球式告白讓粉絲瞬間炸裂。他坦言：「其實心裡早就準備好有一天要寫下這樣的文章，但真到動筆的時候，還是比想像中更緊張、更激動。」

鍾國歐巴還補充：「其實之前也多少有透露過一點點跡象，但可能還是會讓很多人覺得突然。 今年是我出道30週年，本來應該推出想做的專輯，但結果沒有做專輯，卻先完成了『我的另一半』（倒是先『組了一張雙人專輯』）。」（翻譯：我娶到老婆比出專輯還快！！）



其實「蛛絲馬跡」早就出現了！金鍾國不久前就在《我獨自生活》與《我家的熊孩子》裡透露「買了新房子，結婚需要準備」，還被好友們起哄「所以你要結婚了吧？」他當場秒答：「對，這是事實。」根據韓媒報導，他購入的房子位於首爾江南區論峴洞的高級別墅「Apelbaum 2期」，243㎡（約73坪），市值高達 62億韓幣（約1.4億新台幣），而且是全額現金入手，沒有貸款痕跡。業界一看就直呼：這絕對是「新婚窩」無誤！



此外，早前金鍾國也在自己的YouTube頻道上透露他去做了精子檢查，為迎接孩子做準備。他表示希望自然受孕，「這樣對老婆比較輕鬆。如果可能的話，希望有強大的精子力量。」隨後他分享檢查結果時說：「結果並不算太差，但好像還是需要改善一下。」可以看出他對生育的準備和管理非常積極。 而在《屋塔房的問題兒童們》節目中，面對不斷傳出的戀愛與新婚房傳聞，金鍾國也都是以幽默的方式帶過，讓觀眾紛紛留言：「變了耶」、「看來是真的啊」。



就這樣，陪伴觀眾30年的「國民單身漢」金鍾國，正式升級「國民新郎」。 接下來不只舞台和綜藝，還有婚姻生活等著他。 粉絲則笑著說：「等了30年，終於等到這一天！」

