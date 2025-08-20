《劉QUIZ》金泰希時隔15年出演談話節目，首度公開與老公「Rain♥」的戀愛故事！

總是為觀眾帶來精采人生故事的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，這一次將分享女神金泰希的日常育兒生活，據說兩個女兒都完美遺傳了 Rain 與金泰希的優點，讓人十分羨慕。

tvN 招牌綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》最新一集（EP.307）邀請到了時隔15年重返談話節目的演員金泰希，一同分享多彩的人生故事。



在韓國演藝圈地位穩固，更走向好萊塢發展的人氣演員金泰希，在節目上真誠分享婚姻、育兒與演員人生。主持人劉在錫以「看到她就覺得上帝並不公平」來介紹金泰希，兩人時隔多年再相見，場面格外親切。



金泰希將回顧大學生時期因街頭星探而入行，並憑藉《天國的階梯》《愛在哈佛》等劇躍升頂級明星，走過出道25年的旅程。她還將揭曉透過美劇《Butterfly》進軍好萊塢的幕後經歷，以及事先獲得編劇邀約的趣聞。節目也準備了「真心話大冒險」環節，公開她在學生時代就因天生美貌而備受歡迎的經歷，包括弟弟李莞曾當她「保鑣」的趣事，以及她考上首爾大學的故事。（妥妥的才女啊！）





節目中也將呈現「美媽泰希」的日常育兒生活。據說兩個女兒都完美遺傳了 Rain 與金泰希的優點，也很懂得表達情緒。金泰希將首次公開與老公 Rain 的戀愛幕後，以及讓她「徹底卸下心防」的特別曖昧瞬間。她還會分享自己經歷所謂「四十春期」的心境轉折，空白期中對演戲的渴望，以及作為母親後更能理解父母的心情。金泰希甚至在錄製過程中落淚，令觀眾更加好奇背後的原因。這些真摯又前所未聞的「人間金泰希」故事，都將在今晚揭曉。



金泰希出演的《劉QUIZ ON THE BLOCK》將於今晚（20日）8點45分播出。

