全炫茂在《2025 MBC演藝大賞》低頭致歉，代表《我獨自生活》為出演者爭議向觀眾們道歉

年度頒獎典禮《2025 MBC演藝大賞》在昨晚播出，主持人全炫茂沉重發聲，親口提及了近日《我獨自生活》出演者的爭議事件。

《2025 MBC演藝大賞》得獎名單！劉在錫拿下第 21 座大賞、感性致詞喊話：要一路拿到第 30 座，當晚則由全炫茂和張度練一起主持。

全炫茂表示：「帶著這樣沉重的心情出席頒獎典禮，感到十分抱歉。《我獨自生活》的狀況，包括我在內，各方面似乎都沒有達到大家的期待，因此想藉由這個場合向大家致上歉意，對不起。」並深深低頭致歉。這番話提及了先前圍繞在朴娜勑、SHINee Key 以及他本人身上的「注射姨母」相關爭議與疑惑。



他接著說：「今後會努力避免在各方面引起不悅，也想向在艱難狀況中仍努力付出的製作團隊表達感謝，未來會努力展現有所改變的面貌。」並作出承諾。

早先原本是「大賞」候選人的朴娜勑因霸凌爭議與非法醫療施術疑雲，對《我獨自生活》、《幫我找房子吧》等 MBC 主要綜藝造成直接衝擊。「注射姨母」非法醫療施術爭議，事件甚至延燒到 SHINee 的 Key。作為《我獨自生活》另一位主力成員的 Key，也因此退出節目並中斷活動，同時辭去 MBC 放送演藝大賞主持人一職。

而 9 年前曾在車內打點滴畫面被播出的全炫茂，也受到波及，不得不公開診療紀錄、自證清白，2025年末爆發出的一連串事件也令人相當震驚。



