金鍾國&尹恩惠「同店認證照」曝光，戀愛傳聞再被提起！「手抄簡訊、理想型」多次引聯想

昨日，有網友在社群平台發佈了金鍾國與尹恩惠在同一天、同一家店拍攝的認證照片，就連構圖角度都一致，令兩人過往的戀愛傳聞再次浮出水面。

這組照片拍攝於2008年6月19日，地點是一家美黑店。 金鍾國戴著毛帽，穿著白色短袖T恤，尹恩惠則穿著大袖口的藍色連帽外套，笑容燦爛。 特別是兩人的背景、拍攝角度和日期完全一致，讓網友們紛紛推測：「是不是當天一起去的？」





金鍾國在當年5月23日剛剛結束作為社會服務要員的兵役，正在準備重返演藝圈，在退役不到半個月的時間就與尹恩惠單獨見面。 當時的尹恩惠早已退出綜藝圈，並憑藉2007年熱播的電視劇《咖啡王子一號店》，攀上演員生涯的巔峰。

兩人曾在2005年的綜藝節目《X-Man》中發展出假想戀愛線，當時已展現出與眾不同的化學反應，多次被傳出戀愛緋聞。 即便進入2020年代，兩人的戀愛線仍屢被提及。 尤其值得一提的是，尹恩惠和金鍾國在提到前男友、前女友時，敘述的事件竟互相呼應。



金鍾國2018年在綜藝節目《我家的熊孩子》裡分享「戀愛書信」，回憶道：「以前的女友每天親手抄寫我傳給她的每個簡訊，還叫我『王子』。 但後來我傳給她的簡訊越來越短，9月14日的時候更只有『我去運動了』這5個字。」



尹恩惠則在2022年於YouTube頻道中提到，以前會把男朋友每天傳來的簡訊抄寫在小本子裡，並作為禮物送給他：「對方是個好人，他看筆記本的時候，發現傳來的簡訊變短，他也感到很抱歉。」尹恩惠的發言立即令大眾聯想到金鍾國，但她隨即下架了該影片，並表示是因為編輯和上傳過程出現失誤。



此外，尹恩惠今年3月做客秋成勳Netflix脫口秀《Try？ Choo-ry！》，表示已經有10年沒談戀愛，理想型是「有男人味、不菸不酒的男人」。秋成勳說世界上沒有這種男人，尹恩惠笑著堅持說「有」，再次令大家想到那位不煙不酒、熱愛運動的奇男子。



不僅如此，尹恩惠前所屬公司的代表尹等龍（音）也曾在2022年4月通過YouTube透露，金鍾國曾在尹恩惠生日那天買蛋糕來為她慶生：「當時恩惠還是高中生，家住在狎鷗亭。 恩惠告訴我，她生日那天和朋友在咖啡廳，金鍾國帶了蛋糕來找她。」不過，尹代表也表示不清楚兩人是否真的交往，當時因為兩人在節目中看起來很自然地互動，他也只是覺得他們關係很好罷了。

然而不論大眾如何猜測，兩人都堅持否認曾經交往。 這組舊照被挖出後，網友再次掀起熱烈討論：「其實他們真的曾經在一起吧？」「兩個人都好可愛」「彼此都守口如瓶，真的很講義氣」「所以真的是被運動耽誤了談戀愛嗎？」「現在也不晚，可以重新在一起嗎？」



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