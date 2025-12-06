金鍾國自曝「先婚後愛」！幾乎沒談戀愛就突然結婚，塔羅牌預示「多子多孫」

金鍾國今年8月突然宣佈結婚，且一直對圈外妻子嚴格保密，讓很多觀眾直到現在仍缺乏真實感。 近日他出演KBS2電視台綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》時，首次透露談戀愛的時機，居然是在「結婚之後」！

太愛運動！連好友都無法想像他有女友

當日擔任嘉賓的演員吳珉錫透露，自己與金鍾國相隔四年再見，聽到他結婚的消息感到非常驚訝：「我印象中的鍾國哥，不是下班去運動，就是上班前也運動，不然就是跟男生後輩踢足球，根本無法想像他旁邊有女人！ 結婚一定有談戀愛，我當時就在想，他到底是什麼時候談的？」

對此，金鍾國直接坦承：「所以我不是說了嗎？ 我沒有談戀愛，幾乎沒有。 就是突然結婚的。」

主持人金淑驚訝追問：「所以是結婚之後才開始談戀愛嗎？」金鍾國認真地回答：「是的，真的是這樣。」證實了他與圈外妻子屬於「先婚後愛」的類型。



「多子多孫」預言？ 太太對二代計劃不強求

除了結婚秘辛，節目中也聊到了金鍾國的二代計劃。 原來，擁有塔羅牌心理諮詢師資格的吳珉錫曾為金鍾國算過命，吳珉錫回憶：「當時鍾國哥身邊明明沒有女人，但塔羅牌卻出現了『鴿子進入聖杯』的圖案，這就是代表懷孕和小孩的牌！」

吳珉錫解讀稱，如果身邊有對象，這張牌就是懷孕牌，代表兩人感情好。 有懷孕運，而下一張牌更是「多產」的象徵。 在場成員聽後紛紛驚呼：「哥不是『精子王』嗎？」

面對大家催促「很快會有好消息」，金鍾國則表示：「有當然很好啊。 不過她（太太）也不是那種會很執著於生育的類型。 我們夫妻感到幸福就好。」



金鍾國與圈外太太已於 9 月舉辦婚禮，由於對新娘身份保密到家，只邀請了雙方各 50 名親友，被媒體稱為「極密婚禮」。 目前外界對新娘的身份仍眾說紛紜，包括洛杉磯（LA）出身的商人或某知名英語講師的女兒等猜測。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞