aespa Ningning 因流感缺席《紅白歌會》「蘑菇雲燈」舊照爭議再度被翻出、日網出現抵制連署

人氣女團 aespa 的中國成員Ningning（寧寧）將不參加日本年末歌謠節目《紅白歌會》。

29日，經紀公司SM娛樂透過 aespa 的日本官方網站表示：「 Ningning 因目前身體狀況持續不佳，經醫院診斷確認感染了流感。」並補充說明：「醫師判斷需要充分休息，因此已向 NHK 方面說明情況並請求諒解，今年的《紅白歌會》將由 Karina、Giselle、Winter 三名成員代表出演。」



近期日本與中國關係趨於緊張，加上 Ningning 曾在 2022 年分享一盞燈具照片，並寫道：「我買了一盞可愛的燈，你覺得怎麼樣？」有部分網友指出，該燈具外型與『原子彈蘑菇雲』相，聯想到二戰時期廣島、長崎原爆畫面，相關爭議再度被翻出討論。受此影響，日本國內也出現抵制 Ningning 出演《紅白歌會》，甚至要求她退出節目的連署活動。

キノコ雲投稿が理由だとは認めない



卑怯！



二度と「核兵器の悲惨さを知る唯一被爆国が」とか抜かすなよ！



貴様らに公共の電波を扱う資格はない



14万人殺された日本人の怒りを思い知れ！pic.twitter.com/lVt38OnWO3 — Make Japan Great Again (@Independence_SR) December 29, 2025

對此，NHK 專務理事當時回應表示：「經與經紀公司確認，成員並無嘲諷原子彈爆炸受害者的意圖。綜合考量今年的活動成果、輿論反應以及節目企劃的適合性，這是 NHK 自主做出的決定。」SM 娛樂方面也解釋，Ningning 的貼文並無任何不當意圖，但因引發外界擔憂，未來將會更加謹慎。

隨著 Ningning 不參加《紅白歌會》的消息公開，在 the qoo 引發熱議，韓網友：「因爲是中國人要看中國眼色、要看日本眼色，雖然在韓國活動，但是一點都不看韓國眼色」、「中國和日本的關係就不是鬧著玩的，其影響也是不容忽視的」、「公告寫得太差了...」、「啊～團體直接不參加吧！爲什麼要去那裡」、「用3年前上傳的燈具照片找碴」、「韓國人爲何出席紀念停戰儀式」、「一定要出演嗎？不能不出演嗎」、「中國人也不去，韓國人爲什麼要去」、「怎麼看都是最好的選擇.. 讓中國和日本都滿意」等等。



